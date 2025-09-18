Рейтинг@Mail.ru
02:53 18.09.2025
В России изменятся требования к военной форме
В России изменятся требования к военной форме
2025-09-18T02:53:00+03:00
2025-09-18T02:53:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Форма для российских военных с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями на территории России, а к 2027 году – также из тканей российского производства, следует из указа президента РФ Владимира Путина, с которым ознакомилось РИА Новости. В этом документе идет речь о закупках вещевого имущества для нужд Вооруженных сил РФ, осуществляемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок и законодательством в сфере государственного оборонного заказа для нужд ВС РФ. Глава государства поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу "принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку… вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации". Как указано в документе, это необходимо для "исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд Вооруженных сил РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества".
россия
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Безопасность
Форма для военных с 2026 года должна будет изготавливаться на территории России

Вооруженные силы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Форма для российских военных с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями на территории России, а к 2027 году – также из тканей российского производства, следует из указа президента РФ Владимира Путина, с которым ознакомилось РИА Новости.
В этом документе идет речь о закупках вещевого имущества для нужд Вооруженных сил РФ, осуществляемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок и законодательством в сфере государственного оборонного заказа для нужд ВС РФ.
Глава государства поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу "принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку… вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации".
Как указано в документе, это необходимо для "исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд Вооруженных сил РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества".
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Безопасность
 
 
