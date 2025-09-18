https://ria.ru/20250918/forma-2042606696.html

В России изменятся требования к военной форме

В России изменятся требования к военной форме - РИА Новости, 18.09.2025

В России изменятся требования к военной форме

Форма для российских военных с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями на территории России, а к 2027 году – также из тканей российского... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T02:53:00+03:00

2025-09-18T02:53:00+03:00

2025-09-18T02:53:00+03:00

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49770/29/497702944_0:8:512:296_1920x0_80_0_0_36d7eb3b2c019598d751fcc2c0931635.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Форма для российских военных с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями на территории России, а к 2027 году – также из тканей российского производства, следует из указа президента РФ Владимира Путина, с которым ознакомилось РИА Новости. В этом документе идет речь о закупках вещевого имущества для нужд Вооруженных сил РФ, осуществляемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок и законодательством в сфере государственного оборонного заказа для нужд ВС РФ. Глава государства поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу "принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку… вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации". Как указано в документе, это необходимо для "исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд Вооруженных сил РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества".

https://ria.ru/20250918/nauka-2042606121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность