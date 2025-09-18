https://ria.ru/20250918/fond-2042586515.html

Группа фондов "Будущее" завершила объединение дивизиона

Группа фондов "Будущее" завершила объединение дивизиона - РИА Новости, 18.09.2025

Группа фондов "Будущее" завершила объединение дивизиона

НПФ "Будущее" завершил реорганизацию, присоединив шесть негосударственных пенсионных фондов, сообщает объединенный фонд. РИА Новости, 18.09.2025

экономика

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. НПФ "Будущее" завершил реорганизацию, присоединив шесть негосударственных пенсионных фондов, сообщает объединенный фонд.К АО "НПФ "Будущее" присоединились АО "НПФ "Достойное будущее", АО МНПФ "Большой", АО "НПФ "Телеком-Союз", АО "НПФ "Перспектива", АО "НПФ "ОПФ" (оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова) и АО НПФ "Федерация".Количество клиентов обновленного НПФ "Будущее" сейчас составляет более 8,5 миллиона человек, объем пенсионных активов под управлением превышает 760 миллиардов рублей.В порядке универсального правопреемства негосударственный пенсионный фонд продолжит исполнение всех обязательств перед клиентами присоединенных фондов.

