Рейтинг@Mail.ru
Группа фондов "Будущее" завершила объединение дивизиона - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/fond-2042586515.html
Группа фондов "Будущее" завершила объединение дивизиона
Группа фондов "Будущее" завершила объединение дивизиона - РИА Новости, 18.09.2025
Группа фондов "Будущее" завершила объединение дивизиона
НПФ "Будущее" завершил реорганизацию, присоединив шесть негосударственных пенсионных фондов, сообщает объединенный фонд. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T00:00:00+03:00
2025-09-18T00:00:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. НПФ "Будущее" завершил реорганизацию, присоединив шесть негосударственных пенсионных фондов, сообщает объединенный фонд.К АО "НПФ "Будущее" присоединились АО "НПФ "Достойное будущее", АО МНПФ "Большой", АО "НПФ "Телеком-Союз", АО "НПФ "Перспектива", АО "НПФ "ОПФ" (оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова) и АО НПФ "Федерация".Количество клиентов обновленного НПФ "Будущее" сейчас составляет более 8,5 миллиона человек, объем пенсионных активов под управлением превышает 760 миллиардов рублей.В порядке универсального правопреемства негосударственный пенсионный фонд продолжит исполнение всех обязательств перед клиентами присоединенных фондов.
https://ria.ru/20250903/buduschee-2039151772.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Группа фондов "Будущее" завершила объединение дивизиона

НПФ "Будущее" завершил объединение дивизиона, присоединив шесть фондов

© iStock.com / PROMT8Купюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© iStock.com / PROMT8
Купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. НПФ "Будущее" завершил реорганизацию, присоединив шесть негосударственных пенсионных фондов, сообщает объединенный фонд.
К АО "НПФ "Будущее" присоединились АО "НПФ "Достойное будущее", АО МНПФ "Большой", АО "НПФ "Телеком-Союз", АО "НПФ "Перспектива", АО "НПФ "ОПФ" (оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова) и АО НПФ "Федерация".
Количество клиентов обновленного НПФ "Будущее" сейчас составляет более 8,5 миллиона человек, объем пенсионных активов под управлением превышает 760 миллиардов рублей.
В порядке универсального правопреемства негосударственный пенсионный фонд продолжит исполнение всех обязательств перед клиентами присоединенных фондов.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
НПФ "Будущее": россияне могли получить больше средств по господдержке ПДС
3 сентября, 00:00
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала