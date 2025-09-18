Рейтинг@Mail.ru
ФБР проверяет основательницу радикальной группы в связи с убийством Кирка - РИА Новости, 18.09.2025
17:15 18.09.2025
ФБР проверяет основательницу радикальной группы в связи с убийством Кирка
Федеральное бюро расследований США (ФБР) ведет расследование в отношении основательницы милитаристской группы в поддержку движения ЛГБТ* (ЛГБТ-движение признано
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) ведет расследование в отношении основательницы милитаристской группы в поддержку движения ЛГБТ* (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Armed Queers, Эрмийи Фанаэиан в связи с убийством американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает газета New York Post. По данным издания, ведомство выясняет, были ли связи между группой и обвиняемым в убийстве Кирка Тайлером Робинсоном. Газета подчеркивает, что после происшествия сама группа удалила свои аккаунты в интернете. Однако источник из правоохранительных органов добавил, что ФБР получило все материалы группы, которые были в открытом доступе. Неназванный источник, знакомый с материалами расследования, указал New York Post, что ведомство также изучает данные об основательнице Armed Queers, дочери иранских мигрантов Эрмийи Фанаэиан. "ФБР проводит расследование в отношении Эрмийи Фанаэиан, основательницы группы ЛГБТ*, поддерживающей использование оружия, Armed Queers, в контексте возможных связей с ...Робинсоном", - добавляет газета. По информации издания, Фанаэиан призывала к насилию для достижения целей групп ЛГБТ* (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ), в том числе во время своего выступления в университете Юты в 2023 году. Девушка также получила награду "за равенство полов" от некоммерческой организации Utah Global Diplomacy в 2022 году. Отмечается, что позднее организация убрала любые упоминания о ней. Также в 2019 году Фанаэиан участвовала в мероприятии, посвященной президентской кампании сенатора США Элизабет Уоррен. New York Post также уточняет, что девушка также помогала организовать учебную группу для коммунистической партии Party for Socialism and Liberation. Отмечается, что следователи заинтересовались Фанаэиан и ее группой, так как ФБР пытается определить, была ли "расширенная сеть", которая могла помогать Робинсону убить Чарли Кирка. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи. * ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ
сша
ФБР проверяет основательницу радикальной группы в связи с убийством Кирка

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) ведет расследование в отношении основательницы милитаристской группы в поддержку движения ЛГБТ* (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Armed Queers, Эрмийи Фанаэиан в связи с убийством американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает газета New York Post.
По данным издания, ведомство выясняет, были ли связи между группой и обвиняемым в убийстве Кирка Тайлером Робинсоном. Газета подчеркивает, что после происшествия сама группа удалила свои аккаунты в интернете. Однако источник из правоохранительных органов добавил, что ФБР получило все материалы группы, которые были в открытом доступе. Неназванный источник, знакомый с материалами расследования, указал New York Post, что ведомство также изучает данные об основательнице Armed Queers, дочери иранских мигрантов Эрмийи Фанаэиан.
"ФБР проводит расследование в отношении Эрмийи Фанаэиан, основательницы группы ЛГБТ*, поддерживающей использование оружия, Armed Queers, в контексте возможных связей с ...Робинсоном", - добавляет газета.
По информации издания, Фанаэиан призывала к насилию для достижения целей групп ЛГБТ* (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ), в том числе во время своего выступления в университете Юты в 2023 году. Девушка также получила награду "за равенство полов" от некоммерческой организации Utah Global Diplomacy в 2022 году. Отмечается, что позднее организация убрала любые упоминания о ней. Также в 2019 году Фанаэиан участвовала в мероприятии, посвященной президентской кампании сенатора США Элизабет Уоррен.
New York Post также уточняет, что девушка также помогала организовать учебную группу для коммунистической партии Party for Socialism and Liberation.
Отмечается, что следователи заинтересовались Фанаэиан и ее группой, так как ФБР пытается определить, была ли "расширенная сеть", которая могла помогать Робинсону убить Чарли Кирка.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ
