Нельзя превращать "Интервидение" в место политики, заявил Фадеев

19:23 18.09.2025
россия
москва
московская область (подмосковье)
максим фадеев
shaman (ярослав дронов)
общество
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Евровидение" стал площадкой для политических заявлений и перформансов, в случае с международным музыкальным конкурсом "Интервидение" подобное не стоит допускать, считает продюсер, композитор Максим Фадеев. "К сожалению, в итоге "Евровидение" превратилось в площадку для политических заявлений и даже перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили нечто похожее к нам... В связи с тем, что "Интервидение" возродилось, его идея (хотя изначально и была на противопоставлении) - это все же большое культурное событие, которое так или иначе будет объединять людей разных национальностей и культур", - написал он в своем Telegram-канале. Фадеев подчеркнул, что музыка и искусство не должны быть частью политических игр и заявлений. Также он выразил надежду на то, что конкурсу "Интервидение" удастся создать и сохранить атмосферу единения народов. Фадеев выступил автором песни "Прямо по сердцу", с которой заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе "Интервидение" в этом году. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия
москва
московская область (подмосковье)
россия, москва, московская область (подмосковье), максим фадеев, shaman (ярослав дронов) , общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Максим Фадеев, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Общество
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Евровидение" стал площадкой для политических заявлений и перформансов, в случае с международным музыкальным конкурсом "Интервидение" подобное не стоит допускать, считает продюсер, композитор Максим Фадеев.
"К сожалению, в итоге "Евровидение" превратилось в площадку для политических заявлений и даже перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили нечто похожее к нам... В связи с тем, что "Интервидение" возродилось, его идея (хотя изначально и была на противопоставлении) - это все же большое культурное событие, которое так или иначе будет объединять людей разных национальностей и культур", - написал он в своем Telegram-канале.
Фадеев подчеркнул, что музыка и искусство не должны быть частью политических игр и заявлений. Также он выразил надежду на то, что конкурсу "Интервидение" удастся создать и сохранить атмосферу единения народов.
Фадеев выступил автором песни "Прямо по сердцу", с которой заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе "Интервидение" в этом году.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Илья Бачурин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Гендиректор Москонцерта назвал Интервидение ответом русской культуры
17 сентября, 15:40
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Максим ФадеевSHAMAN (Ярослав Дронов)Общество
 
 
