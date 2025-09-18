Нельзя превращать "Интервидение" в место политики, заявил Фадеев
Фадеев: нельзя превращать Интервидение в место политики, как было с Евровидением
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Евровидение" стал площадкой для политических заявлений и перформансов, в случае с международным музыкальным конкурсом "Интервидение" подобное не стоит допускать, считает продюсер, композитор Максим Фадеев.
"К сожалению, в итоге "Евровидение" превратилось в площадку для политических заявлений и даже перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили нечто похожее к нам... В связи с тем, что "Интервидение" возродилось, его идея (хотя изначально и была на противопоставлении) - это все же большое культурное событие, которое так или иначе будет объединять людей разных национальностей и культур", - написал он в своем Telegram-канале.
Фадеев подчеркнул, что музыка и искусство не должны быть частью политических игр и заявлений. Также он выразил надежду на то, что конкурсу "Интервидение" удастся создать и сохранить атмосферу единения народов.
Фадеев выступил автором песни "Прямо по сердцу", с которой заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе "Интервидение" в этом году.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
