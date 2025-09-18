Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/evrosoyuz-2042816198.html
В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России
В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России - РИА Новости, 18.09.2025
В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России
Предложение Еврокомиссии ввести полный запрет на въезд российских туристов в ЕС вызывает негодование некоторых его членов, пишет Daily News Hungary. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:35:00+03:00
2025-09-18T18:35:00+03:00
в мире
россия
венгрия
москва
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Предложение Еврокомиссии ввести полный запрет на въезд российских туристов в ЕС вызывает негодование некоторых его членов, пишет Daily News Hungary."Страны, которые активно принимают российских туристов, например Италия, Испания, Греция, Франция или дружественная Москве Венгрия, могут наложить вето на введение таких строгих запретов", — отмечается в материале.Эта мера рассматривается в рамках 19-го пакета санкций ЕС, направленных против Москвы. Из-за недовольства некоторых членов союза Еврокомиссия изучает два варианта: первый предполагает издание не имеющих обязательной силы рекомендаций, призывающих государства-члены ограничить выдачу туристических виз после летнего всплеска числа российских туристов. Второй вариант — введение полного запрета на въезд туристов в рамках пакета санкций, что сделает его юридически обязательным, но политически более сложным для реализации.По данным комиссии, в 2024 году более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы — значительно больше, чем в предыдущем году, несмотря на продолжающийся конфликт с Украиной.19-й пакет санкций, который изначально планировалось обнародовать в среду, дополнит предыдущие и затронет российские банки, экспорт энергоресурсов, а также отдельных физических лиц.В России многократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением Запада, которое с каждым годом только усиливается.В последнее время западные СМИ также заявляют о неэффективности антироссийских ограничений. Президент России Владимир Путин осуждал политику ослабления страны, отмечая, что санкции наносят удар по мировой экономике. По его слова, Запад стремится нарушить жизни миллионов людей.
https://ria.ru/20250918/tramp-2042808671.html
https://ria.ru/20250918/avstriya-2042750517.html
россия
венгрия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, москва, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Венгрия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России

Daily News Hungary: санкции ЕС против России вызывают негодование членов союза

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Предложение Еврокомиссии ввести полный запрет на въезд российских туристов в ЕС вызывает негодование некоторых его членов, пишет Daily News Hungary.
"Страны, которые активно принимают российских туристов, например Италия, Испания, Греция, Франция или дружественная Москве Венгрия, могут наложить вето на введение таких строгих запретов", — отмечается в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России
Вчера, 18:10
Эта мера рассматривается в рамках 19-го пакета санкций ЕС, направленных против Москвы. Из-за недовольства некоторых членов союза Еврокомиссия изучает два варианта: первый предполагает издание не имеющих обязательной силы рекомендаций, призывающих государства-члены ограничить выдачу туристических виз после летнего всплеска числа российских туристов. Второй вариант — введение полного запрета на въезд туристов в рамках пакета санкций, что сделает его юридически обязательным, но политически более сложным для реализации.
По данным комиссии, в 2024 году более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы — значительно больше, чем в предыдущем году, несмотря на продолжающийся конфликт с Украиной.
19-й пакет санкций, который изначально планировалось обнародовать в среду, дополнит предыдущие и затронет российские банки, экспорт энергоресурсов, а также отдельных физических лиц.
В России многократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением Запада, которое с каждым годом только усиливается.
В последнее время западные СМИ также заявляют о неэффективности антироссийских ограничений. Президент России Владимир Путин осуждал политику ослабления страны, отмечая, что санкции наносят удар по мировой экономике. По его слова, Запад стремится нарушить жизни миллионов людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Денег не предлагаем". В Европе резко высказались о помощи Украине
Вчера, 16:29
 
В миреРоссияВенгрияМоскваВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала