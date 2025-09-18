В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России
Daily News Hungary: санкции ЕС против России вызывают негодование членов союза
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Предложение Еврокомиссии ввести полный запрет на въезд российских туристов в ЕС вызывает негодование некоторых его членов, пишет Daily News Hungary.
Эта мера рассматривается в рамках 19-го пакета санкций ЕС, направленных против Москвы. Из-за недовольства некоторых членов союза Еврокомиссия изучает два варианта: первый предполагает издание не имеющих обязательной силы рекомендаций, призывающих государства-члены ограничить выдачу туристических виз после летнего всплеска числа российских туристов. Второй вариант — введение полного запрета на въезд туристов в рамках пакета санкций, что сделает его юридически обязательным, но политически более сложным для реализации.
По данным комиссии, в 2024 году более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы — значительно больше, чем в предыдущем году, несмотря на продолжающийся конфликт с Украиной.
19-й пакет санкций, который изначально планировалось обнародовать в среду, дополнит предыдущие и затронет российские банки, экспорт энергоресурсов, а также отдельных физических лиц.
В России многократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением Запада, которое с каждым годом только усиливается.
В последнее время западные СМИ также заявляют о неэффективности антироссийских ограничений. Президент России Владимир Путин осуждал политику ослабления страны, отмечая, что санкции наносят удар по мировой экономике. По его слова, Запад стремится нарушить жизни миллионов людей.