В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России

В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России - РИА Новости, 18.09.2025

В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России

Предложение Еврокомиссии ввести полный запрет на въезд российских туристов в ЕС вызывает негодование некоторых его членов, пишет Daily News Hungary.

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Предложение Еврокомиссии ввести полный запрет на въезд российских туристов в ЕС вызывает негодование некоторых его членов, пишет Daily News Hungary."Страны, которые активно принимают российских туристов, например Италия, Испания, Греция, Франция или дружественная Москве Венгрия, могут наложить вето на введение таких строгих запретов", — отмечается в материале.Эта мера рассматривается в рамках 19-го пакета санкций ЕС, направленных против Москвы. Из-за недовольства некоторых членов союза Еврокомиссия изучает два варианта: первый предполагает издание не имеющих обязательной силы рекомендаций, призывающих государства-члены ограничить выдачу туристических виз после летнего всплеска числа российских туристов. Второй вариант — введение полного запрета на въезд туристов в рамках пакета санкций, что сделает его юридически обязательным, но политически более сложным для реализации.По данным комиссии, в 2024 году более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы — значительно больше, чем в предыдущем году, несмотря на продолжающийся конфликт с Украиной.19-й пакет санкций, который изначально планировалось обнародовать в среду, дополнит предыдущие и затронет российские банки, экспорт энергоресурсов, а также отдельных физических лиц.В России многократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением Запада, которое с каждым годом только усиливается.В последнее время западные СМИ также заявляют о неэффективности антироссийских ограничений. Президент России Владимир Путин осуждал политику ослабления страны, отмечая, что санкции наносят удар по мировой экономике. По его слова, Запад стремится нарушить жизни миллионов людей.

2025

