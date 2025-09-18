https://ria.ru/20250918/evrosoyuz-2042738466.html

"Не сможет позволить". На Западе раскрыли, с чем столкнется ЕС из-за России

Мировое доверие к Евросоюзу серьезно пострадает в случае использования замороженных российских активов, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мировое доверие к Евросоюзу серьезно пострадает в случае использования замороженных российских активов, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. Например, использовав их для покупки беспроцентных облигаций союза. Следствием этого будет то, что объединение не сможет позволить себе положить конец конфликту (на Украине. — Прим. ред.), поскольку не будет иметь возможности вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять ЕС", — написал он.Так Дизен отреагировал на сообщения о том, что блок хочет задействовать 170 миллиардов евро российских активов для помощи Киеву.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.

