В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки"
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки" - РИА Новости, 18.09.2025
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки"
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что поддерживают полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки", заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Каиса Итконен. "Мы всегда говорили – чем быстрее, тем лучше… В настоящее время мы имеем ориентиры по краткосрочным договорам – к 2027 году и по долгосрочным – к январю 2028 года. Но мы всегда говорим: чем скорее, тем лучше", - заявила она. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
