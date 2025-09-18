Рейтинг@Mail.ru
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки" - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/evrokomissiya-2042694030.html
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки"
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки" - РИА Новости, 18.09.2025
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки"
В Еврокомиссии заявили, что поддерживают полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки", заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Каиса... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:04:00+03:00
2025-09-18T14:04:00+03:00
экономика
россия
брюссель
италия
анна каиса итконен
марио драги
еврокомиссия
европейский центральный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_588:0:2804:1246_1920x0_80_0_0_8e44123f88174f63c4ac4b146017116a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что поддерживают полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки", заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Каиса Итконен. "Мы всегда говорили – чем быстрее, тем лучше… В настоящее время мы имеем ориентиры по краткосрочным договорам – к 2027 году и по долгосрочным – к январю 2028 года. Но мы всегда говорим: чем скорее, тем лучше", - заявила она. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250917/sanktsii-2042506963.html
https://ria.ru/20250918/politico-2042671875.html
россия
брюссель
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_c93fbb45e04f4ef47e103e2696e7284d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, брюссель, италия, анна каиса итконен, марио драги, еврокомиссия, европейский центральный банк, евросоюз
Экономика, Россия, Брюссель, Италия, Анна Каиса Итконен, Марио Драги, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Евросоюз
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки"

Итконен: ЕК поддерживает отказ ЕС от российского топлива в кратчайшие сроки

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что поддерживают полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки", заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Каиса Итконен.
"Мы всегда говорили – чем быстрее, тем лучше… В настоящее время мы имеем ориентиры по краткосрочным договорам – к 2027 году и по долгосрочным – к январю 2028 года. Но мы всегда говорим: чем скорее, тем лучше", - заявила она.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
СМИ: ЕК представит в пятницу новый пакет санкций против России
17 сентября, 15:37
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Politico: главу ЕК обвинили в скрытности
Вчера, 12:33
 
ЭкономикаРоссияБрюссельИталияАнна Каиса ИтконенМарио ДрагиЕврокомиссияЕвропейский центральный банкЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала