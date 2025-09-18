Рейтинг@Mail.ru
Евраев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Ярославской области
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:40 18.09.2025
Евраев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Ярославской области
Евраев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Ярославской области - РИА Новости, 18.09.2025
Евраев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Ярославской области
Правительство Ярославской области при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов делает акцент на комплексном обновлении сетей и привлечении серьезного... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:40:00+03:00
2025-09-18T19:40:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
отопление
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_e6c307231dbef18f4c1d766d0b09f157.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов делает акцент на комплексном обновлении сетей и привлечении серьезного финансирования, такие меры обеспечивают надежность систем и повышают качество услуг для населения, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, вопрос подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов обсудили на пресс-конференции Евраева. "Мы выстраиваем работу в этой сфере планово и системно, делаем акцент на комплексном обновлении сетей и привлечении серьезного финансирования. Создан областной резерв: закуплены три модульные котельные и 18 дизель-генераторов. Эти мощности помогают нам в аварийных ситуациях", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По его словам, отдельное внимание правительство области уделяет модернизации трубопроводов. В Переславле-Залесском капитально отремонтировано 40 километров магистральных сетей – половина всех коммуникаций теперь новая. Рыбинск получит более миллиарда рублей на замену 11 километров теплосетей и обновление котельных. "Такие шаги дают результат: надежность систем растет, качество услуг для людей улучшается. Подготовка к отопительному сезону стала четкой, планомерной работой, которая меняет сферу ЖКХ региона", - подчеркнул Евраев. Как отметил губернатор, полтора года назад была проведена серьезная реформа в сфере ЖКХ: муниципальные котельные переданы на обслуживание Яроблводоканала. С 2024 года предприятие управляет 162 котельными в 11 округах. Это позволило стабилизировать работу, улучшить условия для персонала и запустить обновление оборудования, сообщил глава региона. С 1 января Яроблводоканалу также передадут муниципальные котельные Рыбинска и Гаврилов-Яма.
ярославская область
