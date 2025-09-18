https://ria.ru/20250918/evakuatsiya-2042837020.html
Первая семья россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву
Первая семья россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву
Первая семья россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву
18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Первая семья россиян из девяти человек, эвакуированных из охваченного войной сектора Газа при содействии российских дипломатов, прибыла в четверг вечером в аэропорт "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости. Ранее в российском МИД сообщили РИА Новости, что представительство РФ при Палестинской национальной администрации и посольство в Иордании оказали содействие в выезде из сектора Газа 50 россиянам и их ближайшим родственникам. Прибывший из Газы хирург Сами Абу Снима рассказал РИА Новости, что до последнего не хотел уезжать, но принял такое решение после того, как получил огнестрельное ранение и уже не мог полноценно работать в больнице. По его словам, происходящее в секторе Газа не является антитеррористической операцией или операцией по освобождению заложников, речь идет "о войне на уничтожение". "В Газе идет война на уничтожение, речь не идет о противостоянии боевикам или об освобождении заложников. Речь идет об уничтожении всего, что позволяет людям жить: жилых домов, школ, больницы, всей инфраструктуры", - сказал собеседник агентства. Вместе с ним в Россию эвакуировали его супруга Елену Моисееву, а также четырёх детей и трёх внуков. Ранее в МИД России рассказали РИА Новости, что 17 сентября российские дипломаты оказали содействие в выезде из сектора Газа 50 гражданам России и их ближайшим родственникам (26 граждан России и 24 палестинца). Среди них - 25 несовершеннолетних и 11 женщин. Там пояснили, что эвакуируемых встретили на КПП "Керем Абу Салем" в секторе Газа, доставили на КПП "Алленби" на израильско-иорданской границе, где они были переданы российским дипломатам из посольства в Аммане. В МИД России также выразили признательность благотворительному фонду "Обитель добра", который приобрел практически все авиабилеты для эвакуируемых из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в среду, что 65 тысяч палестинцев погибли, более 165 тысяч получили ранения с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
