Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии хотят запретить финансирование русскоязычных частных школ - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/estonija-2042719083.html
В Эстонии хотят запретить финансирование русскоязычных частных школ
В Эстонии хотят запретить финансирование русскоязычных частных школ - РИА Новости, 18.09.2025
В Эстонии хотят запретить финансирование русскоязычных частных школ
В Эстонии хотят запретить государственное финансирование частных школ в стране, обучение в которых ведется на русском или других иностранных языках, следует из... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:11:00+03:00
2025-09-18T15:11:00+03:00
в мире
эстония
нарва
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102413/43/1024134324_0:0:1954:1099_1920x0_80_0_0_5f6cdec7844e5d26c30b0b09022e287c.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Эстонии хотят запретить государственное финансирование частных школ в стране, обучение в которых ведется на русском или других иностранных языках, следует из заявления министра образования и науки Эстонии Кристина Каллас. "Я инициировала изменение закона о частных школах, чтобы государственное финансирование предоставлялось только для частных школ на эстонском языке. Это уберет нынешнюю абсурдную ситуацию, когда муниципальная школа не получает финансирование за обучение на русском, а частная школа получает. Таким образом, обратного пути к обучению на эстонском языке нет", - заявила министр, ее слова приводит телерадиокомпания ERR. Она выразила мнение, что в парламенте страны отсутствует большинство за какое-либо "предложение о возврате к русскоязычному обучению". "Контроль за процессом уже проводился в Нарве и Кохтла-Ярве весной, и на сегодняшний день города справляются с переходом на эстонское обучение достаточно хорошо", - добавила Каллас. В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстонскоязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе - не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе - не позднее 2032/2033 учебного года. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
https://ria.ru/20250916/estoniya-2042258290.html
https://ria.ru/20250918/gaz-2042714387.html
https://ria.ru/20250912/zaharova-2041431971.html
эстония
нарва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102413/43/1024134324_177:0:1909:1299_1920x0_80_0_0_e157faddbd960309f44e11154cadf7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, нарва, оон
В мире, Эстония, Нарва, ООН
В Эстонии хотят запретить финансирование русскоязычных частных школ

Минобрнауки Эстонии хочет запретить госфинансирование русскоязычных частных школ

© AP Photo / NIPA/Timur NesametdinovВид на старый Таллин, Эстония
Вид на старый Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / NIPA/Timur Nesametdinov
Вид на старый Таллин, Эстония. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Эстонии хотят запретить государственное финансирование частных школ в стране, обучение в которых ведется на русском или других иностранных языках, следует из заявления министра образования и науки Эстонии Кристина Каллас.
"Я инициировала изменение закона о частных школах, чтобы государственное финансирование предоставлялось только для частных школ на эстонском языке. Это уберет нынешнюю абсурдную ситуацию, когда муниципальная школа не получает финансирование за обучение на русском, а частная школа получает. Таким образом, обратного пути к обучению на эстонском языке нет", - заявила министр, ее слова приводит телерадиокомпания ERR.
Русский театр Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием
16 сентября, 16:09
Она выразила мнение, что в парламенте страны отсутствует большинство за какое-либо "предложение о возврате к русскоязычному обучению".
"Контроль за процессом уже проводился в Нарве и Кохтла-Ярве весной, и на сегодняшний день города справляются с переходом на эстонское обучение достаточно хорошо", - добавила Каллас.
В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения.
Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстонскоязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе - не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе - не позднее 2032/2033 учебного года.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Эстонии одобрили запрет на покупку и импорт российского газа
Вчера, 14:56
В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.
Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Захарова прокомментировала петицию о запрете русского языка на Украине
12 сентября, 12:59
 
В миреЭстонияНарваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала