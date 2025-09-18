Рейтинг@Mail.ru
Мэр Энергодара заявил об увеличении числа атак ВСУ по городу
18.09.2025
Мэр Энергодара заявил об увеличении числа атак ВСУ по городу
ЭНЕРГОДАР, 18 сен - РИА Новости. Количество атак со стороны ВСУ по Энергодару резко увеличилось по сравнению с 2024 годом, сообщил РИА Новости глава администрации города-спутника Запорожской АЭС. Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно сообщали об обстрелах инфраструктуры Энергодара и окрестностей города. "Уровень обстрелов и атак ВСУ с использованием ударных БПЛА - в 2025 году - он постоянный. С начала этого года мы зафиксировали резкое наращивание количества ударов (по сравнению с 2024 годом - ред.). По черте города и инфраструктуре", - отметил Пухов. Мэр Энергодара отметил также, что атаки вооруженных сил Украины на расчеты МЧС значительно усложнили ликвидацию последствий обстрелов. "Теперь ликвидация последствий обстрелов сопряжена с риском удара по расчетам МЧС", - сказал Пухов.
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ЭНЕРГОДАР, 18 сен - РИА Новости. Количество атак со стороны ВСУ по Энергодару резко увеличилось по сравнению с 2024 годом, сообщил РИА Новости глава администрации города-спутника Запорожской АЭС.
Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно сообщали об обстрелах инфраструктуры Энергодара и окрестностей города.
"Уровень обстрелов и атак ВСУ с использованием ударных БПЛА - в 2025 году - он постоянный. С начала этого года мы зафиксировали резкое наращивание количества ударов (по сравнению с 2024 годом - ред.). По черте города и инфраструктуре", - отметил Пухов.
Мэр Энергодара отметил также, что атаки вооруженных сил Украины на расчеты МЧС значительно усложнили ликвидацию последствий обстрелов. "Теперь ликвидация последствий обстрелов сопряжена с риском удара по расчетам МЧС", - сказал Пухов.
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На ЗАЭС назвали атаки на склады с дизельным топливом опасными
Энергодар Вооруженные силы Украины Запорожская АЭС
 
 
