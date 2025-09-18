https://ria.ru/20250918/energodar-2042692005.html

Мэр Энергодара заявил об увеличении числа атак ВСУ по городу

Мэр Энергодара заявил об увеличении числа атак ВСУ по городу - РИА Новости, 18.09.2025

Мэр Энергодара заявил об увеличении числа атак ВСУ по городу

Количество атак со стороны ВСУ по Энергодару резко увеличилось по сравнению с 2024 годом, сообщил РИА Новости глава администрации города-спутника Запорожской... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T13:59:00+03:00

2025-09-18T13:59:00+03:00

2025-09-18T14:00:00+03:00

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg

ЭНЕРГОДАР, 18 сен - РИА Новости. Количество атак со стороны ВСУ по Энергодару резко увеличилось по сравнению с 2024 годом, сообщил РИА Новости глава администрации города-спутника Запорожской АЭС. Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно сообщали об обстрелах инфраструктуры Энергодара и окрестностей города. "Уровень обстрелов и атак ВСУ с использованием ударных БПЛА - в 2025 году - он постоянный. С начала этого года мы зафиксировали резкое наращивание количества ударов (по сравнению с 2024 годом - ред.). По черте города и инфраструктуре", - отметил Пухов. Мэр Энергодара отметил также, что атаки вооруженных сил Украины на расчеты МЧС значительно усложнили ликвидацию последствий обстрелов. "Теперь ликвидация последствий обстрелов сопряжена с риском удара по расчетам МЧС", - сказал Пухов.

https://ria.ru/20250918/zaes-2042620237.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс