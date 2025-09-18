https://ria.ru/20250918/energodar-2042692005.html
Мэр Энергодара заявил об увеличении числа атак ВСУ по городу
Мэр Энергодара заявил об увеличении числа атак ВСУ по городу - РИА Новости, 18.09.2025
Мэр Энергодара заявил об увеличении числа атак ВСУ по городу
Количество атак со стороны ВСУ по Энергодару резко увеличилось по сравнению с 2024 годом, сообщил РИА Новости глава администрации города-спутника Запорожской... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T13:59:00+03:00
2025-09-18T13:59:00+03:00
2025-09-18T14:00:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
ЭНЕРГОДАР, 18 сен - РИА Новости. Количество атак со стороны ВСУ по Энергодару резко увеличилось по сравнению с 2024 годом, сообщил РИА Новости глава администрации города-спутника Запорожской АЭС. Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно сообщали об обстрелах инфраструктуры Энергодара и окрестностей города. "Уровень обстрелов и атак ВСУ с использованием ударных БПЛА - в 2025 году - он постоянный. С начала этого года мы зафиксировали резкое наращивание количества ударов (по сравнению с 2024 годом - ред.). По черте города и инфраструктуре", - отметил Пухов. Мэр Энергодара отметил также, что атаки вооруженных сил Украины на расчеты МЧС значительно усложнили ликвидацию последствий обстрелов. "Теперь ликвидация последствий обстрелов сопряжена с риском удара по расчетам МЧС", - сказал Пухов.
https://ria.ru/20250918/zaes-2042620237.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Мэр Энергодара заявил об увеличении числа атак ВСУ по городу
Пухов: количество атак ВСУ по Энергодару увеличилось по сравнению с 2024 годом