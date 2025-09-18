https://ria.ru/20250918/eksporter-2042824096.html

Победителей первого этапа премии "Экспортер года" наградили в Екатеринбурге

Победителей первого этапа премии "Экспортер года" наградили в Екатеринбурге - РИА Новости, 18.09.2025

Победителей первого этапа премии "Экспортер года" наградили в Екатеринбурге

Торжественная церемония награждения победителей и призёров первого этапа конкурса "Экспортер года" по Уральскому федеральному округу состоялась 18 сентября в... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T19:17:00+03:00

2025-09-18T19:17:00+03:00

2025-09-18T19:17:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

екатеринбург

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042823474_0:140:3274:1981_1920x0_80_0_0_0f7878c3284d445a73274d7a6f345659.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призёров первого этапа конкурса "Экспортер года" по Уральскому федеральному округу состоялась 18 сентября в Екатеринбурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Наград удостоены компании из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей – всего 31 компания, которые заняли 42 призовых места. Вручили награды и дипломы победителям, а также поздравили их с высокими достижениями в экспорте заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования Минпромторга России Артур Галиуллин, вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов, заместитель начальника Управления развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства РФ Юлия Колчева, и. о. заместителя губернатора Свердловской области Василий Козлов", - говорится в сообщении."Мы стремимся к тому, чтобы наши компании активно участвовали в экспортной деятельности и выпускали конкурентоспособную продукцию, которая найдет спрос на международных рынках. Мы осознаем, как важно поддерживать предпринимателей, предоставляя им необходимую помощь и создавая благоприятные условия для работы. Бизнес подсказывает нам, где требуется поддержка, и наша миссия заключается в том, чтобы отвечать на эти запросы, обеспечивая предприятия всем необходимым для успешного выхода на зарубежные рынки", – отметил и. о. заместителя губернатора Свердловской области Василий Козлов.Лидирующую позицию по количеству призовых мест заняла Свердловская область, отмечены 13 предприятий. Среди награжденных представители практически всех ключевых направлений экономики региона: металлургии, машиностроения, химической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплекса, что подтверждает универсальность и многопрофильность регионального бизнеса."Уральский федеральный округ играет важную роль в несырьевом и неэнергетическом экспорте России, поставляя за рубеж промышленную продукцию, товары химической отрасли, машиностроения, металлургии и драгоценных металлов. В 2024 году ключевыми торговыми партнерами регионов округа стали Китай, Индия, Армения, Туркменистан, Вьетнам и ОАЭ, а сейчас растет товарооборот с Саудовской Аравией и Ираном. Российский экспортный центр совместно с властями оказывает бизнесу системную поддержку: в прошлом году уральские компании экспортировали товаров на 1,9 миллиарда долларов, а помощь получили около 1,5 предприятий. Поздравляю экспортеров УрФО с заслуженными наградами, а от лица РЭЦ обещаю: мы продолжим предоставлять необходимые инструменты для выхода уральских компаний на международные рынки", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, призвана поощрять организации и индивидуальных предпринимателей, добившихся исключительных результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и интеллектуальной деятельности. Премия "Экспортёр года" является символом государственного признания заслуг экспортёров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Выбор победителей и призёров премии "Экспортер года" проходит в два этапа: победителей в каждом из восьми федеральных округов и далее отбор лучших экспортёров страны из числа победителей окружного этапа. Награждение победителей федерального этапа состоится в Москве на международном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября.

https://ria.ru/20250918/urfo-2042730663.html

https://ria.ru/20250918/rets-2042818635.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), россия, екатеринбург, экономика