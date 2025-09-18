https://ria.ru/20250918/eksport-2042759090.html

РЭЦ и Федеральное Казначейство улучшили контроль мер господдержки экспорта

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Федеральное Казначейство вышли на новый уровень цифровизации контроля предоставления мер государственной поддержки, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе сессии "Цифровой финансовый контроль как элемент клиентоцентричного государственного управления" на Московском финансовом форуме.По словам главы РЭЦ, масштабная трансформация контрольно-ревизионной деятельности, которую запустило Федеральное Казначейство, привело к эволюции от модели строгого надзора к модели партнерского инструмента по управлению рисками и обеспечения эффективности бюджетных расходов. Пример такого партнерства - запуск в 2022 году "Личного кабинета проверяющего" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которую развивает Российский экспортный центр. РЭЦ выступает агентом правительства по администрированию 11 государственных программ поддержки экспорта.Через "Личный кабинет проверяющего" сотрудники Федерального Казначейства в режиме реального времени получают доступ ко всем сведениям, связанным с предоставлением мер государственной поддержки: от первичных заявок и внутренних реестров до всей сопроводительной документации и истории коммуникаций."В личном кабинете сотрудники Федерального Казначейства видят полный цифровой след каждой компании-получателя поддержки: все версии документов, этапы их обработки, историю принятия решений, включая сведения из смежных информационных систем. Для экспортеров перевод контроля в цифровой формат означает кардинальное снижение административной нагрузки и повышение предсказуемости процесса. Сроки контроля сокращены с нескольких недель до нескольких минут за счет работы в режиме реального времени, достигнута стопроцентная прозрачность для контролирующего органа, полностью исчезла бумажная документация", - подчеркнула Никишина.Она также сообщила, что в 2025 году был проведен первый в истории контрольный мониторинг осуществления РЭЦ функций агента Правительства по программе транспортировки продукции АПК - одной из самых востребованных мер поддержки. В 2024 году объем программы достиг 11 миллиардов рублей. Ключевым результатом стало не просто положительное заключение, а получение уникального по своему формату документа - мотивированного мнения."Мы не просто придумали и реализовали теоретическую концепцию нового контроля - мы уже получили ее конкретное, измеримое и официальное признание со стороны главного финансового контролера страны. В мотивированном мнении был установлен факт полного отсутствия нарушений условий предоставления субсидии, отмечена высокая эффективность и успешность самого цифрового подхода. Будем и дальше совершенствовать этот функционал и распространять его на другие цифровые сервисы господдержки", - отметила генеральный директор РЭЦ.Всего на платформе "Мой экспорт" доступны более 120 услуг - от аналитики и оформления разрешительных документов до сопровождения поставок и продвижения на внешние рынки. В системе уже зарегистрировано более 40 тысяч компаний и ИП, с момента запуска "Мой экспорт" в 2020 году предприниматели получили свыше 2 млн услуг. Пользователи платформы - это как опытные в экспорте компании, так и те, кто только выходит на внешние рынки. Услуги платформы актуальны для всех предприятий, у которых есть экспортные амбиции, вне зависимости от отрасли, размера бизнеса и опыта.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

