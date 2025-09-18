https://ria.ru/20250918/eksport-2042674828.html

Швейцария резко сократила экспорт в США из-за высоких пошлин

2025-09-18T12:49:00+03:00

2025-09-18T12:49:00+03:00

2025-09-18T14:09:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Швейцария в августе с началом действия пошлин США сократила экспорт товаров туда сразу на пятую часть, однако заметно нарастила их продажи соседям Штатов, следует из данных швейцарского правительства.США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%).В результате в первый месяц действия тарифов швейцарский экспорт в Штаты рухнул на 22,1%, достигнув самого низкого уровня с конца 2020 года - 3,1 миллиарда швейцарских франков (3,9 миллиарда долларов).Одновременно импорт из США, наоборот, сократился на совсем незначительные 1%, составив 1 миллиарда франков (1,3 миллиарда долларов).При этом поставки швейцарских товаров в соседние со Штатами страны, наоборот, резко подскочили. Так, экспорт в Канаду увеличился в 1,7 раза, до 423 миллионов франков (536 миллионов долларов), а в Мексику - на треть, до 249 миллионов франков (316 миллионов долларов).В Европе главными импортерами швейцарских товаров стали Австрия (+43,2%), Польша (+37,2%) и Франция (+23,9%). При этом экспорт в Германию стал самым низким за 5 лет.Отмечается, что импорт из России "был минимальным" и составил 1 миллион франков (1,27 миллиона долларов), "поставок золота не зафиксировано". Экспорт в Россию составил 165 миллионов франков (209,4 миллиона долларов), преимущественно из химико-фармацевтического сектора.Как следует из отчета правительства, общий торговый баланс остается положительным, но "сокращение на ключевых экспортных рынках, особенно в США, вызывает опасения по поводу будущей динамики торговли".

