Рейтинг@Mail.ru
Россия сократила поставки железа и стали в ЕС - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/eksport-2042605498.html
Россия сократила поставки железа и стали в ЕС
Россия сократила поставки железа и стали в ЕС - РИА Новости, 18.09.2025
Россия сократила поставки железа и стали в ЕС
Поставки черных металлов и алюминия из России в Евросоюз в июле этого года сократились на пятую часть по сравнению с прошлым годом, тогда как экспорт меди и... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T02:37:00+03:00
2025-09-18T02:37:00+03:00
экономика
россия
турция
китай
евростат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24144/30/241443009_0:625:1333:1375_1920x0_80_0_0_f837e2f643d7748ed069ea213dde557b.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Поставки черных металлов и алюминия из России в Евросоюз в июле этого года сократились на пятую часть по сравнению с прошлым годом, тогда как экспорт меди и титана заметно вырос, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Импорт Евросоюзом российских железа и стали по итогам июля достиг 175,4 миллиона евро - это на 23% меньше, чем год назад, и на 2% больше, чем в июне. Примерно на столько же, почти на 22% за год, сократились закупки объединением российского алюминия - до 60,6 миллиона евро. В месячном выражении снижение составило 27%. В то же время объемы поставок готовых изделий из черных металлов за год взлетели почти в 1,6 раза - до максимальных с марта этого года 799 тысяч евро. Также европейцы купили у РФ на 38% больше титана в годовом выражении и на 13% больше в месячном - на максимальные с начала года 20,2 миллиона евро. Рост произошел и в импорте союзом российской меди: за год поставки увеличились почти на 20% - до 24,5 миллиона евро. А вот в месячном выражении они просели в 1,6 раза. Еще Евросоюз за год немного нарастил импорт никеля - на 6%, до 77,7 миллиона евро. За месяц прирост оказался более заметным - 34%. По поставкам черных металлов Россия в европейском импорте заняла 9-е место, а лидерами стали Турция, Китай и Южная Корея. Среди импортеров алюминия РФ стала 13-й, а в топ-3 вошли Норвегия, Китай и Турция. Меди больше всего поставляли ДР Конго, Турция и США, а РФ оказалась на 12-м месте.
https://ria.ru/20250909/finlyandiya-2040645333.html
https://ria.ru/20250915/germaniy-2041991277.html
россия
турция
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24144/30/241443009_0:500:1333:1500_1920x0_80_0_0_527a2c9af98db1f650ab3a594f69935a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, турция, китай, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Турция, Китай, Евростат, Евросоюз
Россия сократила поставки железа и стали в ЕС

Поставки черных металлов и алюминия из России в ЕС в июле упали на пятую часть

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУральский алюминиевый завод (УАЗ) в городе Каменск-Уральск
Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в городе Каменск-Уральск - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в городе Каменск-Уральск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Поставки черных металлов и алюминия из России в Евросоюз в июле этого года сократились на пятую часть по сравнению с прошлым годом, тогда как экспорт меди и титана заметно вырос, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Импорт Евросоюзом российских железа и стали по итогам июля достиг 175,4 миллиона евро - это на 23% меньше, чем год назад, и на 2% больше, чем в июне. Примерно на столько же, почти на 22% за год, сократились закупки объединением российского алюминия - до 60,6 миллиона евро. В месячном выражении снижение составило 27%.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В МИД Финляндии выступили за введение пошлин на экспорт России в ЕС
9 сентября, 12:35
В то же время объемы поставок готовых изделий из черных металлов за год взлетели почти в 1,6 раза - до максимальных с марта этого года 799 тысяч евро. Также европейцы купили у РФ на 38% больше титана в годовом выражении и на 13% больше в месячном - на максимальные с начала года 20,2 миллиона евро.
Рост произошел и в импорте союзом российской меди: за год поставки увеличились почти на 20% - до 24,5 миллиона евро. А вот в месячном выражении они просели в 1,6 раза. Еще Евросоюз за год немного нарастил импорт никеля - на 6%, до 77,7 миллиона евро. За месяц прирост оказался более заметным - 34%.
По поставкам черных металлов Россия в европейском импорте заняла 9-е место, а лидерами стали Турция, Китай и Южная Корея. Среди импортеров алюминия РФ стала 13-й, а в топ-3 вошли Норвегия, Китай и Турция. Меди больше всего поставляли ДР Конго, Турция и США, а РФ оказалась на 12-м месте.
Оксид германия - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
FT: цена германия достигла рекорда после ограничений экспорта КНР
15 сентября, 11:36
 
ЭкономикаРоссияТурцияКитайЕвростатЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала