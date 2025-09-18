https://ria.ru/20250918/ekspert-2042702994.html

Молдавия будет препятствовать голосованию на выборах в ПМР, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в день парламентских выборов будут создавать различные препятствия в передвижении для жителей Приднестровья, чтобы они не попали на избирательные участки, заявила РИА Новости доктор социологических наук, профессор Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Ранее в четверг депутат Верховного совета Приднестровской молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок–Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для жителей Приднестровья откроют 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. "Даже к такому небольшому количеству избирательных участков для приднестровцев в день выборов будет значительно затруднён доступ. Будет и закрытие мостов, и их ремонт, и минирование, и различного рода задержания автомобилей, и придумаются ещё разные причины, по которым люди не смогут элементарно добраться до этих участков", - сказала Бобкова. Эксперт добавила, что сейчас предвыборная истерия в Молдавии в полной мере демонстрирует самоощущение и самооценку электоральных перспектив действующей власти. По ее словам, людей, которые заведомо проголосуют против правящей партии "Действие и солидарность", лишают возможности выразить своё мнение априори. "Если попытаться оценить ситуацию в Молдове сегодня, то, наверное, её можно определить такой формулой: победа, а точнее, удержание власти любой ценой. В ход идут провокации, задержание оппонентов, аресты, обыски, снятие с выборов. Дерзость, с которой они себя ведут опирается на полную поддержку кураторов из Евросоюза. И, конечно, в этих действиях абсолютно нет места интересам молдавского народа", - отметила Бобкова. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

