ЕК: ограничения на российские энергоносители будут в 19-м пакете санкций ЕС
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Новый 19-й пакет санкций ЕС против России может включить дополнительные ограничения против российских энергоносителей, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Эта тема может быть затронута в новых ограничениях, мы не будем комментировать работу, которая сейчас идет над 19-м пакетом санкций, призываем вас дождаться предложения", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какие ограничения на российскую энергетику могут попасть в новый пакет.
Он также отказался озвучить дату поступления предложения Еврокомиссии.
Ранее СМИ сообщали, что пакет может быть представлен уже на этой неделе.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
