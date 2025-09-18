https://ria.ru/20250918/dyukov-2042639981.html
Цены на нефть могут снизиться, но ненадолго, заявил глава "Газпром нефти"
Цены на нефть могут снизиться, но ненадолго, заявил глава "Газпром нефти"
ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что мировые цены на нефть, если и снизятся, то кратковременно, а свой бюджет компания рассчитывает исходя из прогнозов стоимости нефти Минэкономразвития РФ (МЭР), рассказал он в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. "Цену на нефть мы закладываем в свой бюджет, традиционно ориентируясь на прогноз МЭР. Возможно ли снижение цен? Теоретически все возможно. Но даже если цены снизятся, то не на продолжительное время. В таком случае эта ситуация выбьет какой-то объем добычи с рынка, и цены снова начнут расти", - сказал он. Минэкономразвития в апреле прогнозировало среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в текущем году на уровне 56 долларов за баррель, а в следующие три года она будет выше 60 долларов. Одновременно с этим министерство значительно снизило прогноз средней цены нефти марки Brent – с 81,7 доллара за баррель до 68 долларов в текущем году. А в 2026-2028 годах ведомство ждет, что ее цена в среднем ежегодно будет находиться на уровне 72 доллара за баррель. Мировые котировки нефти Brent последний месяц колеблются в районе 65-69 долларов за баррель. Российская же марка Urals торгуется с дисконтом к Brent.
