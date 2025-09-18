https://ria.ru/20250918/dyukov-2042639981.html

Цены на нефть могут снизиться, но ненадолго, заявил глава "Газпром нефти"

Цены на нефть могут снизиться, но ненадолго, заявил глава "Газпром нефти"

россия

александр дюков

газпром

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что мировые цены на нефть, если и снизятся, то кратковременно, а свой бюджет компания рассчитывает исходя из прогнозов стоимости нефти Минэкономразвития РФ (МЭР), рассказал он в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. "Цену на нефть мы закладываем в свой бюджет, традиционно ориентируясь на прогноз МЭР. Возможно ли снижение цен? Теоретически все возможно. Но даже если цены снизятся, то не на продолжительное время. В таком случае эта ситуация выбьет какой-то объем добычи с рынка, и цены снова начнут расти", - сказал он. Минэкономразвития в апреле прогнозировало среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в текущем году на уровне 56 долларов за баррель, а в следующие три года она будет выше 60 долларов. Одновременно с этим министерство значительно снизило прогноз средней цены нефти марки Brent – с 81,7 доллара за баррель до 68 долларов в текущем году. А в 2026-2028 годах ведомство ждет, что ее цена в среднем ежегодно будет находиться на уровне 72 доллара за баррель. Мировые котировки нефти Brent последний месяц колеблются в районе 65-69 долларов за баррель. Российская же марка Urals торгуется с дисконтом к Brent.

