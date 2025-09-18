https://ria.ru/20250918/dtp-2042608958.html

В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека

происшествия

лескенский район

назрань

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

угибдд

НАЛЬЧИК, 18 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь доставлены в больницу для осмотра в результате ДТП с участием микроавтобуса в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МЧС. "На 496 километре в Лескенском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2170 и микроавтобуса Volkswagen Crafter, следовавшего по маршруту Назрань - Ставрополь. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в больницу для осмотра доставлены восемь человек. Региональное УГИБДД уточнило, что в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа, в больницу доставлены водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Движение на дороге организовано в штатном режиме, причины аварии выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России "Лескенский". Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

