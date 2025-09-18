https://ria.ru/20250918/dtp-2042608958.html
В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека - РИА Новости, 18.09.2025
В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека
Два человека погибли, еще восемь доставлены в больницу для осмотра в результате ДТП с участием микроавтобуса в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T03:30:00+03:00
2025-09-18T03:30:00+03:00
2025-09-18T03:32:00+03:00
происшествия
лескенский район
назрань
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угибдд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:193:3180:1982_1920x0_80_0_0_be3b841c6bfc7863dfe25e8dca911167.jpg
НАЛЬЧИК, 18 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь доставлены в больницу для осмотра в результате ДТП с участием микроавтобуса в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МЧС. "На 496 километре в Лескенском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2170 и микроавтобуса Volkswagen Crafter, следовавшего по маршруту Назрань - Ставрополь. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в больницу для осмотра доставлены восемь человек. Региональное УГИБДД уточнило, что в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа, в больницу доставлены водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Движение на дороге организовано в штатном режиме, причины аварии выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России "Лескенский". Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.
https://ria.ru/20250917/avtobus-2042531455.html
https://ria.ru/20250916/chelovek-2042165062.html
лескенский район
назрань
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69d37abafc65d00748e1e96e6ecbef0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лескенский район, назрань, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угибдд
Происшествия, Лескенский район, Назрань, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), УГИБДД
В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека
В КБР в ДТП погибли два человека, еще восьмерых доставили в больницу