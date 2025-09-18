Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 18.09.2025 (обновлено: 03:32 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/dtp-2042608958.html
В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека - РИА Новости, 18.09.2025
В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека
Два человека погибли, еще восемь доставлены в больницу для осмотра в результате ДТП с участием микроавтобуса в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T03:30:00+03:00
2025-09-18T03:32:00+03:00
происшествия
лескенский район
назрань
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угибдд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:193:3180:1982_1920x0_80_0_0_be3b841c6bfc7863dfe25e8dca911167.jpg
НАЛЬЧИК, 18 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь доставлены в больницу для осмотра в результате ДТП с участием микроавтобуса в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МЧС. "На 496 километре в Лескенском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2170 и микроавтобуса Volkswagen Crafter, следовавшего по маршруту Назрань - Ставрополь. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в больницу для осмотра доставлены восемь человек. Региональное УГИБДД уточнило, что в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа, в больницу доставлены водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Движение на дороге организовано в штатном режиме, причины аварии выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России "Лескенский". Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.
https://ria.ru/20250917/avtobus-2042531455.html
https://ria.ru/20250916/chelovek-2042165062.html
лескенский район
назрань
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69d37abafc65d00748e1e96e6ecbef0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лескенский район, назрань, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угибдд
Происшествия, Лескенский район, Назрань, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), УГИБДД
В ДТП с микроавтобусом в КБР погибли два человека

В КБР в ДТП погибли два человека, еще восьмерых доставили в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 18 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь доставлены в больницу для осмотра в результате ДТП с участием микроавтобуса в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МЧС.
"На 496 километре в Лескенском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2170 и микроавтобуса Volkswagen Crafter, следовавшего по маршруту Назрань - Ставрополь. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Последствия столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Вчера, 16:53
Отмечается, что в больницу для осмотра доставлены восемь человек.
Региональное УГИБДД уточнило, что в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа, в больницу доставлены водитель и семь пассажиров микроавтобуса.
Движение на дороге организовано в штатном режиме, причины аварии выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России "Лескенский".
Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.
ДТП с участием ВАЗ-2115 и рейсового автобуса Белгород-Москва на трассе в Орловской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Орловской области три человека погибли в ДТП с автобусом
16 сентября, 10:09
 
ПроисшествияЛескенский районНазраньСтавропольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УГИБДД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала