https://ria.ru/20250918/drozd-2042783461.html

Дегтярев и Гурьев обсудили перспективы развития программы ДРОЗД

Дегтярев и Гурьев обсудили перспективы развития программы ДРОЗД - РИА Новости, 18.09.2025

Дегтярев и Гурьев обсудили перспективы развития программы ДРОЗД

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и член бюро правления РСПП, председатель координационного совета проекта "Детям России – образование, здоровье и духовность"... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:31:00+03:00

2025-09-18T17:31:00+03:00

2025-09-18T17:31:00+03:00

фосагро

андрей гурьев

михаил дегтярев

спорт

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039850251_0:96:2981:1773_1920x0_80_0_0_3e3cdbc4707ce0e43a08ed4648ba0aaa.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и член бюро правления РСПП, председатель координационного совета проекта "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) Андрей Гурьев обсудили перспективы развития программы и тиражирования ее опыта в регионах России, сообщает пресс-служба программы. Как рассказал Гурьев, в основу работы ДРОЗДа положены лучшие методики Центра образования "Самбо-70". "Я сам являюсь воспитанником этой легендарной школы, где активно занимался дзюдо и получил спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Не понаслышке знаю, как "Самбо-70" удалось эффективно объединить под одной крышей общеобразовательную и спортивную школы. В рамках ДРОЗДа мы также формируем для детей в регионах нашей большой страны среду, в которой обеспечивается гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, нравственное и патриотическое воспитание", - сказал Гурьев. Дегтярев поблагодарил Гурьева за проект с более чем 20-летней историей, направленный на развитие детско-юношеского спорта. Сегодня в рамках программы ДРОЗД – ключевого социального проекта компании "ФосАгро", вложившей в ее развитие более 2,5 миллиарда рублей – успешно работают 84 бесплатные секции по 31 виду спорта. Воспитанниками программы стали более 100 тысяч юношей и девушек в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях. "Это вклад в решение поставленной президентом задачи обеспечить доступность детского и юношеского спорта", – отметил глава Минспорта России, его слова приводятся на сайте ведомства. При этом председатель координационного совета программы ДРОЗД отметил, что этим летом на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения о начале работы ДРОЗДа в Воронежской, Орловской, Тамбовской и Калининградской областях. "Во время Всероссийского Дня поля в Волгограде аналогичное соглашение подписано с администрацией Волгоградской области. Уже согласованы дорожные карты развития программы в этих регионах. Перед нами открываются большие перспективы, но возрастает и ответственность, появляются новые задачи, которые, уверен, будут решены. Благодарю министерство спорта РФ и лично Михаила Владимировича Дегтярева за деятельную поддержку и внимание к нашим инициативам", - отметил Гурьев. Отдельное внимание ДРОЗД уделяет зимним видам спорта. Секции программы открыты на горнолыжном комплексе "Большой Вудъявр", в развитие которого холдингом по производству минеральных удобрений было вложено 25 миллиардов рублей. Лыжный стадион "Тирвас", получивший современные трассы, сертифицированные FIS, стал базой подготовки спортсменов Федерации лыжных гонок России.

https://ria.ru/20250829/rekord-2038297203.html

https://ria.ru/20250710/sotrudnichestvo-2028429497.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фосагро, андрей гурьев, михаил дегтярев, спорт, россия