Командир расчета БПЛА рассказал о новых ударных дронах под Ореховым
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 18.09.2025
Командир расчета БПЛА рассказал о новых ударных дронах под Ореховым
Новые ударные дроны 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" под Ореховым легче находят цель и беспрепятственно поражают ее,... РИА Новости, 18.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Новые ударные дроны 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" под Ореховым легче находят цель и беспрепятственно поражают ее, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Вохан". "Благодаря дронам, которые сейчас к нам поступают, по техническим параметрам они хорошие, их сложно заглушить РЭБом (средства радиоэлектронной борьбы - ред.), поэтому мы, в принципе, хорошо с ними работаем. Насколько точно, сказать сложно, но если брать 10 дронов, то 8-9 дронов точно попадают в цель", - рассказал "Вохан". По его словам, недавно поступившие на вооружение ударные дроны ВС РФ легче преодолевают средства радиоэлектронной борьбы противника, что дает операторам возможность лучше находить цели и наносить удары точнее. "Когда дрон глушит РЭБ, у него теряется управление, он может в сторону упасть или уйти, потерять видеосигнал. А сейчас все хорошо как с видеосигналом, так и с устойчивостью. Противник пытается частоты подобрать, чтобы заглушить нас своим РЭБ, но пока не получается", - отметил "Вохан".
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Ударный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине
 
 
