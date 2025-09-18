https://ria.ru/20250918/domodedovo-2042691894.html
Минфин видит интерес российских инвесторов к покупке Домодедово
Минфин видит интерес российских инвесторов к покупке Домодедово - РИА Новости, 18.09.2025
Минфин видит интерес российских инвесторов к покупке Домодедово
Интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта "Домодедово" есть, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта "Домодедово" есть, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Предложения покажут, кто больше выставит свои предложения по покупке этого актива (аэропорта - ред.), тот, собственно, и приобретет. Такой интерес (к покупке - ред.) есть. По поводу иностранного капитала не знаю, но знаю, что есть интерес со стороны российских инвесторов", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
