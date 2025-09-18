Рейтинг@Mail.ru
Минфин видит интерес российских инвесторов к покупке Домодедово - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/domodedovo-2042691894.html
Минфин видит интерес российских инвесторов к покупке Домодедово
Минфин видит интерес российских инвесторов к покупке Домодедово - РИА Новости, 18.09.2025
Минфин видит интерес российских инвесторов к покупке Домодедово
Интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта "Домодедово" есть, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T13:59:00+03:00
2025-09-18T13:59:00+03:00
антон силуанов
домодедово (аэропорт)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_0:156:3073:1885_1920x0_80_0_0_df9fe869514490ad5cab853567dfd20e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта "Домодедово" есть, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Предложения покажут, кто больше выставит свои предложения по покупке этого актива (аэропорта - ред.), тот, собственно, и приобретет. Такой интерес (к покупке - ред.) есть. По поводу иностранного капитала не знаю, но знаю, что есть интерес со стороны российских инвесторов", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20250909/siluanov-2040598814.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_b9c74983ac53d1611e84155a43cf1ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон силуанов, домодедово (аэропорт), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Антон Силуанов, Домодедово (аэропорт), Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин видит интерес российских инвесторов к покупке Домодедово

Минфин видит интерес со стороны инвесторов РФ к покупке аэропорта "Домодедово"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта "Домодедово" есть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Предложения покажут, кто больше выставит свои предложения по покупке этого актива (аэропорта - ред.), тот, собственно, и приобретет. Такой интерес (к покупке - ред.) есть. По поводу иностранного капитала не знаю, но знаю, что есть интерес со стороны российских инвесторов", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Силуанов рассказал о сроках продажи "Южуралзолота"
9 сентября, 09:38
 
Антон СилуановДомодедово (аэропорт)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала