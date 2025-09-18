Рейтинг@Mail.ru
Додон: русофобия, которую продвигают власти Молдавии, дает обратный эффект - РИА Новости, 18.09.2025
12:04 18.09.2025
Додон: русофобия, которую продвигают власти Молдавии, дает обратный эффект
Додон: русофобия, которую продвигают власти Молдавии, дает обратный эффект - РИА Новости, 18.09.2025
Додон: русофобия, которую продвигают власти Молдавии, дает обратный эффект
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Продвигаемая властями Молдавии русофобия дает обратный эффект, поскольку жители страны хотят сохранить с Россией хорошие экономические отношения, утверждает экс-президент республики, лидер соцпартии Игорь Додон. "Русофобия, продвигаемая (правящей) партией "Действий и солидарность" и Майей Санду, даст обратный эффект. Молдаване не русофобы. Они хотят мира и взаимопонимания со всеми, а с Россией – сохранить хорошие экономические отношения: экспорт, доступ к рынку труда, дешевый газ, торговые преференции", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, жители страны отказываются поддерживать агрессивную политику властей. "Русофобия на самом деле продвигается Соросом и НАТО, которые используют для этого желтое политическое руководство из Кишинева. Но НАТО нам здесь не надо. 28 сентября мы положим конец опасным манипуляциям и пропаганде ПДС, которые могут привести к втягиванию Молдавии в войну в регионе", - добавил Додон. Проведение парламентских выборов в республике запланировано на 28 сентября. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Продвигаемая властями Молдавии русофобия дает обратный эффект, поскольку жители страны хотят сохранить с Россией хорошие экономические отношения, утверждает экс-президент республики, лидер соцпартии Игорь Додон.
"Русофобия, продвигаемая (правящей) партией "Действий и солидарность" и Майей Санду, даст обратный эффект. Молдаване не русофобы. Они хотят мира и взаимопонимания со всеми, а с Россией – сохранить хорошие экономические отношения: экспорт, доступ к рынку труда, дешевый газ, торговые преференции", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, жители страны отказываются поддерживать агрессивную политику властей. "Русофобия на самом деле продвигается Соросом и НАТО, которые используют для этого желтое политическое руководство из Кишинева. Но НАТО нам здесь не надо. 28 сентября мы положим конец опасным манипуляциям и пропаганде ПДС, которые могут привести к втягиванию Молдавии в войну в регионе", - добавил Додон.
Проведение парламентских выборов в республике запланировано на 28 сентября.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
