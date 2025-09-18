https://ria.ru/20250918/dodon-2042665817.html

Додон: русофобия, которую продвигают власти Молдавии, дает обратный эффект

Додон: русофобия, которую продвигают власти Молдавии, дает обратный эффект - РИА Новости, 18.09.2025

Додон: русофобия, которую продвигают власти Молдавии, дает обратный эффект

Продвигаемая властями Молдавии русофобия дает обратный эффект, поскольку жители страны хотят сохранить с Россией хорошие экономические отношения, утверждает... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:04:00+03:00

2025-09-18T12:04:00+03:00

2025-09-18T12:04:00+03:00

молдавия

россия

кишинев

игорь додон

майя санду

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023639058_0:112:2988:1793_1920x0_80_0_0_7793b9db58043534446bd5ace3ed3c48.jpg

КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Продвигаемая властями Молдавии русофобия дает обратный эффект, поскольку жители страны хотят сохранить с Россией хорошие экономические отношения, утверждает экс-президент республики, лидер соцпартии Игорь Додон. "Русофобия, продвигаемая (правящей) партией "Действий и солидарность" и Майей Санду, даст обратный эффект. Молдаване не русофобы. Они хотят мира и взаимопонимания со всеми, а с Россией – сохранить хорошие экономические отношения: экспорт, доступ к рынку труда, дешевый газ, торговые преференции", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, жители страны отказываются поддерживать агрессивную политику властей. "Русофобия на самом деле продвигается Соросом и НАТО, которые используют для этого желтое политическое руководство из Кишинева. Но НАТО нам здесь не надо. 28 сентября мы положим конец опасным манипуляциям и пропаганде ПДС, которые могут привести к втягиванию Молдавии в войну в регионе", - добавил Додон. Проведение парламентских выборов в республике запланировано на 28 сентября. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250915/moldavija-2042064160.html

https://ria.ru/20250905/glava-2039967466.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, кишинев, игорь додон, майя санду, нато, в мире