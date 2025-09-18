https://ria.ru/20250918/dnr-2042747488.html
ВС России уничтожили две роботизированные платформы ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили две роботизированные платформы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.09.2025
ВС России уничтожили две роботизированные платформы ВСУ в ДНР
Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили две роботизированные платформы ВСУ в районе Константиновки на краматорско-дружковском направлении в...
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили две роботизированные платформы ВСУ в районе Константиновки на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Точными ударами беспилотников были выведены из строя два наземных робототехнических комплекса противника, которые использовались для подвоза боеприпасов и провизии к передовым позициям… Разведчики 6-й мотострелковой дивизии своевременно обнаружили движение техники ВСУ и передали координаты операторам ударных БПЛА. После этого расчёты дронов нанесли прицельные удары, лишив противника возможности снабжения и ведения организованных оборонительных действий на данном участке", - говорится в сообщении. Министерство подчеркнуло, что регулярное применение FPV-дронов позволяет российским подразделениям эффективно нарушать логистику украинских формирований и наносить ущерб их боеспособности.
ВС России уничтожили две роботизированные платформы ВСУ в ДНР
