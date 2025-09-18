Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала об успехах программы "Стану мамой"
10:15 18.09.2025
Ракова рассказала об успехах программы "Стану мамой"
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Почти 400 детей родились у москвичек за год работы программы "Стану мамой", еще более 8 тысяч женщин готовятся стать мамами, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша. "Благодаря нашему проекту на свет уже появились почти 400 деток. Для нас это самое главное и радостное достижение программы", - сказала Ракова. Вице-мэр добавила, что женщины, которые получали достаточно низкие показатели по оценке фертильности, не стали откладывать беременность, и более 8 тысяч из них совсем скоро станут мамами. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Хорошие новости
© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Почти 400 детей родились у москвичек за год работы программы "Стану мамой", еще более 8 тысяч женщин готовятся стать мамами, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша.
"Благодаря нашему проекту на свет уже появились почти 400 деток. Для нас это самое главное и радостное достижение программы", - сказала Ракова.
Вице-мэр добавила, что женщины, которые получали достаточно низкие показатели по оценке фертильности, не стали откладывать беременность, и более 8 тысяч из них совсем скоро станут мамами.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
Женщина с ребенком
В Москве запустили программу по планированию беременности
13 сентября 2024, 17:31
 
Хорошие новостиОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
