Ракова рассказала об успехах программы "Стану мамой"
Ракова рассказала об успехах программы "Стану мамой" - РИА Новости, 18.09.2025
Ракова рассказала об успехах программы "Стану мамой"
Почти 400 детей родились у москвичек за год работы программы "Стану мамой", еще более 8 тысяч женщин готовятся стать мамами, сообщила в интервью РИА Новости
общество
москва
анастасия ракова
хорошие новости
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Почти 400 детей родились у москвичек за год работы программы "Стану мамой", еще более 8 тысяч женщин готовятся стать мамами, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша. "Благодаря нашему проекту на свет уже появились почти 400 деток. Для нас это самое главное и радостное достижение программы", - сказала Ракова. Вице-мэр добавила, что женщины, которые получали достаточно низкие показатели по оценке фертильности, не стали откладывать беременность, и более 8 тысяч из них совсем скоро станут мамами. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
москва
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Хорошие новости
Ракова рассказала об успехах программы "Стану мамой"
В Москве за год программы «Стану мамой» родились почти 400 детей
