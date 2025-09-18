https://ria.ru/20250918/delo-2042845886.html

Дело о некачественных сухпайках для ВС России направят в суд

Дело о некачественных сухпайках для ВС России направят в суд

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело о поставке некачественных сухпайков в Вооруженные силы РФ в отношении основных фигурантов будет направлено в суд до конца года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Ожидается, что оно будет направлено в суд до конца года, подсудность будет решать прокурор. Это либо Москва по причине нахождения в столице министерства обороны РФ, либо Липецкая область, где находится комбинат", - рассказал собеседник агентства. Расследование дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.

