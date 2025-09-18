https://ria.ru/20250918/delfin-2042740961.html
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина - РИА Новости, 18.09.2025
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина
Краснокнижного большого дельфина вытащили из реки на Кубани, он сильно ранен рыболовными снастями, сообщили РИА Новости в Научно-экологическом центре спасения... РИА Новости, 18.09.2025
КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Краснокнижного большого дельфина вытащили из реки на Кубани, он сильно ранен рыболовными снастями, сообщили РИА Новости в Научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа". Центр "Дельфа" 8 сентября сообщил об оказавшейся в реке Бейсуг Краснодарского края взрослой афалине. Росприроднадзор уже выдавал разрешение на спасение дельфина, однако им не воспользовались в надежде, что животное покинет реку самостоятельно при подъеме уровня воды. Позже стало известно, что дельфин попался в снасти рыбаков. В среду Росприроднадзор сообщил, что выдал повторное разрешение на проведение спасательной операции по изъятию афалины из водоема. "Да, мы как раз везем его в Анапу. <…> Сильно ранен дельфин, весь в леске, весь в порезах от рыболовных снастей. Не место ему было плавать там, где он плавал. Все обернулось на данный момент не очень хорошо, поэтому и была проведена операция", — рассказали РИА Новости в центре спасения дельфинов. Как отметили в "Дельфе", в пути специалисты оценят, насколько сильно животное травмировано, поэтому решение о выпуске большого дельфина в открытое море будет принято уже по прибытии в Анапу.
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина
Краснокнижного большого дельфина вытащили из реки на Кубани, он ранен