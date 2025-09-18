Рейтинг@Mail.ru
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:10 18.09.2025 (обновлено: 23:53 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/delfin-2042740961.html
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина - РИА Новости, 18.09.2025
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина
Краснокнижного большого дельфина вытащили из реки на Кубани, он сильно ранен рыболовными снастями, сообщили РИА Новости в Научно-экологическом центре спасения... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:10:00+03:00
2025-09-18T23:53:00+03:00
хорошие новости
анапа
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042740389_0:93:1611:999_1920x0_80_0_0_0e09f0ea458c6fcc5021b137ad3b57a4.jpg
КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Краснокнижного большого дельфина вытащили из реки на Кубани, он сильно ранен рыболовными снастями, сообщили РИА Новости в Научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа". Центр "Дельфа" 8 сентября сообщил об оказавшейся в реке Бейсуг Краснодарского края взрослой афалине. Росприроднадзор уже выдавал разрешение на спасение дельфина, однако им не воспользовались в надежде, что животное покинет реку самостоятельно при подъеме уровня воды. Позже стало известно, что дельфин попался в снасти рыбаков. В среду Росприроднадзор сообщил, что выдал повторное разрешение на проведение спасательной операции по изъятию афалины из водоема. "Да, мы как раз везем его в Анапу. &lt;…&gt; Сильно ранен дельфин, весь в леске, весь в порезах от рыболовных снастей. Не место ему было плавать там, где он плавал. Все обернулось на данный момент не очень хорошо, поэтому и была проведена операция", — рассказали РИА Новости в центре спасения дельфинов. Как отметили в "Дельфе", в пути специалисты оценят, насколько сильно животное травмировано, поэтому решение о выпуске большого дельфина в открытое море будет принято уже по прибытии в Анапу.
https://ria.ru/20250504/delfin-2014938442.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042740389_279:0:1611:999_1920x0_80_0_0_a5531171a56d3789bfd502c7a0da87c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Анапа, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина

Краснокнижного большого дельфина вытащили из реки на Кубани, он ранен

Дельфин-афалина в реке Бейсуг в Краснодарском крае. Кадр видео из соцсетей
Дельфин-афалина в реке Бейсуг в Краснодарском крае. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Дельфин-афалина в реке Бейсуг в Краснодарском крае. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Краснокнижного большого дельфина вытащили из реки на Кубани, он сильно ранен рыболовными снастями, сообщили РИА Новости в Научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа".
Центр "Дельфа" 8 сентября сообщил об оказавшейся в реке Бейсуг Краснодарского края взрослой афалине. Росприроднадзор уже выдавал разрешение на спасение дельфина, однако им не воспользовались в надежде, что животное покинет реку самостоятельно при подъеме уровня воды. Позже стало известно, что дельфин попался в снасти рыбаков. В среду Росприроднадзор сообщил, что выдал повторное разрешение на проведение спасательной операции по изъятию афалины из водоема.
"Да, мы как раз везем его в Анапу. <…> Сильно ранен дельфин, весь в леске, весь в порезах от рыболовных снастей. Не место ему было плавать там, где он плавал. Все обернулось на данный момент не очень хорошо, поэтому и была проведена операция", — рассказали РИА Новости в центре спасения дельфинов.
Как отметили в "Дельфе", в пути специалисты оценят, насколько сильно животное травмировано, поэтому решение о выпуске большого дельфина в открытое море будет принято уже по прибытии в Анапу.
Дельфин-белобочка, запутавшийся в леске, которого спасли у берегов Крыма. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
У берегов Крыма спасли дельфина
4 мая, 23:12
 
Хорошие новостиАнапаКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала