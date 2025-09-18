Рейтинг@Mail.ru
Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена - РИА Новости, 18.09.2025
13:03 18.09.2025 (обновлено: 13:04 18.09.2025)
Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена
Дата послания президента России Владимира Путина федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2025
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дата послания президента России Владимира Путина федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По посланию пока дата не определена, как только это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
россия
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дата послания президента России Владимира Путина федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По посланию пока дата не определена, как только это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин поручил провести подготовку к Прямой линии
17 сентября, 16:37
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
