Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена
2025-09-18T13:03:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дата послания президента России Владимира Путина федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По посланию пока дата не определена, как только это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
россия
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
