"Cогаз" наградил компании за лучшие практики управления здоровьем персонала

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ежегодная премия "Устойчивое здоровье" от "Cогаза" вручена российским компаниям за лучшие практики в сфере управления здоровьем и благополучием сотрудников, сообщает страховая компания. Подать заявку на премию могли все социально ответственные компании, которые считают здоровьесбережение и благополучие сотрудников ключевой составляющей бизнеса и готовы делиться своим опытом. В 2025 году на премию было подано более 50 заявок. Победители премии, которая вручается во второй раз, были отмечены в семи номинациях. Лучшие инициативы в четырех из них определил экспертный совет, лидеров в других номинациях выбрали путем открытого голосования. Как отметили в "Согазе", компании-победители активно применяют систему ДМС и расширяют программы привилегий для сотрудников, пропагандируют осознанное отношение к здоровью и внедряют профилактические обследования. Для продвижения здорового образа жизни компании проводят корпоративные тренировки по бегу, лыжам, футболу, йоге, настольному теннису, организуют бесплатный доступ в бассейн и участие в массовых спортивных мероприятиях. Ряд предприятий уделяют особое внимание ранней диагностике рисковых заболеваний, например, онкологических. Для этого проводят лабораторное и инструментальное обследование персонала, включают в пакет корпоративного страхования возможность получить лечение и последующее индивидуальное наблюдение. Производственные компании внедряют внутрикорпоративные программы для создания безопасной рабочей среды, чтобы снизить уровень травматизма. По решению экспертного совета в номинации "Профессиональное здоровье и безопасность" за инициативы по профилактике профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве победили ООО "СК "Русвьетпетро", АО "Воркутауголь" и ПАО "Сибур Холдинг". За лучшие проекты связанные с профилактикой хронических неинфекционных и сезонных заболеваний, в номинации "Здоровье без границ" отмечены АО "Мессояханефтегаз", АК "Алроса" (ПАО), ПАО "Газпром нефть" и ООО "Ферсол Сервис". Победителями в номинации "Здоровье – стиль жизни" стали ООО "Газпром трансгаз Югорск", ПАО "Транснефть", и филиал "ВМУ" АО "ОХК "Уралхим" г. Воскресенск. Их выделили за инициативы, связанные с совершенствованием образа жизни сотрудников и профилактикой факторов риска развития неинфекционных заболеваний. В номинации "Счастье для здоровья" отмечены программы поддержки сотрудников и развития культуры ментального здоровья АО "НПФ "Благосостояние", АО "Выксунский металлургический завод" и АО "Национальная Медиа Группа". По итогам открытого голосования в номинации "Вдохновляющая инициатива" лучшей была признана "Национальная Медиа Группа", в номинации "Перспективная инициатива" победила компания ПАО "МТС", лауреатом в номинации "Стратегическая инициатива" стало ООО "Компания ЮСИЭС".

