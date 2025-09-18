Мишустин рассказал о числе договоров по программе долгосрочных сбережений

https://ria.ru/20250918/chislo-2042645431.html

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Число договоров по программе долгосрочных сбережений граждан к концу июля превысило 6 миллионов, а объем привлеченных средств составил около 450 миллиардов рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Продолжается формирование так называемых "длинных" денег в экономике. Напомню, что президент поставил задачу повысить долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. По состоянию на конец июля количество заключенных договоров уже преодолело планку в шесть миллионов, существенно превысив план. А объем привлеченных средств составил порядка 450 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума-2025. Он напомнил, что в рамках дальнейшего развития этой программы в мае были приняты поправки, предусматривающие возможность с октября этого года открывать их через портал госуслуг. Премьер также отметил, что количество индивидуальных инвестиционных счетов в РФ уже составляет более одного миллиона. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

