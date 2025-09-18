https://ria.ru/20250918/chernyshenko-2042771855.html

Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи

Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 18.09.2025

Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил площадку слета Всемирного фестиваля молодежи на территории Нижегородской ярмарки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:15:00+03:00

2025-09-18T17:15:00+03:00

2025-09-18T17:15:00+03:00

россия

нижний новгород

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972863_0:48:3150:1820_1920x0_80_0_0_108092be5d3937df03f8da3fe8f817b3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил площадку слета Всемирного фестиваля молодежи на территории Нижегородской ярмарки, передает корреспондент РИА Новости. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Для меня это большая честь и радость быть сегодня с вами… Я отметил, что цель ваших активностей - это создать, изобретать историю. Это то, что вы (иностранные гости слета - ред.) делаете в России: работаете в России, изобретаете в России, создаете что-то в России. Это действительно очень захватывающая задача всей общей команды", - сказал Чернышенко иностранным участникам во время посещения одной из площадок слета. Вице-премьер также пожелал гостям из-за рубежа продуктивной совместной работы и приятного времяпрепровождения в Нижнем Новгороде. В ходе осмотра территории Чернышенко посетил медиаплощадку слета, зал проведения фиджитал-игр, пространства уличных активностей мероприятия и многое другое. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысячу участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17 лет: 100 из РФ и 100 - из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).

https://ria.ru/20250916/chernyshenko-2042211729.html

https://ria.ru/20250918/patriotizm-2042740736.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нижний новгород, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)