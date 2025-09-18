https://ria.ru/20250918/chernyshenko-2042771855.html
Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи
Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 18.09.2025
Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил площадку слета Всемирного фестиваля молодежи на территории Нижегородской ярмарки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил площадку слета Всемирного фестиваля молодежи на территории Нижегородской ярмарки, передает корреспондент РИА Новости. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Для меня это большая честь и радость быть сегодня с вами… Я отметил, что цель ваших активностей - это создать, изобретать историю. Это то, что вы (иностранные гости слета - ред.) делаете в России: работаете в России, изобретаете в России, создаете что-то в России. Это действительно очень захватывающая задача всей общей команды", - сказал Чернышенко иностранным участникам во время посещения одной из площадок слета. Вице-премьер также пожелал гостям из-за рубежа продуктивной совместной работы и приятного времяпрепровождения в Нижнем Новгороде. В ходе осмотра территории Чернышенко посетил медиаплощадку слета, зал проведения фиджитал-игр, пространства уличных активностей мероприятия и многое другое. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысячу участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17 лет: 100 из РФ и 100 - из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
