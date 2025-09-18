Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 18.09.2025
17:15 18.09.2025
Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи
Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 18.09.2025
Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил площадку слета Всемирного фестиваля молодежи на территории Нижегородской ярмарки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2025
россия
нижний новгород
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил площадку слета Всемирного фестиваля молодежи на территории Нижегородской ярмарки, передает корреспондент РИА Новости. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Для меня это большая честь и радость быть сегодня с вами… Я отметил, что цель ваших активностей - это создать, изобретать историю. Это то, что вы (иностранные гости слета - ред.) делаете в России: работаете в России, изобретаете в России, создаете что-то в России. Это действительно очень захватывающая задача всей общей команды", - сказал Чернышенко иностранным участникам во время посещения одной из площадок слета. Вице-премьер также пожелал гостям из-за рубежа продуктивной совместной работы и приятного времяпрепровождения в Нижнем Новгороде. В ходе осмотра территории Чернышенко посетил медиаплощадку слета, зал проведения фиджитал-игр, пространства уличных активностей мероприятия и многое другое. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысячу участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17 лет: 100 из РФ и 100 - из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
россия, нижний новгород, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Нижний Новгород, Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи

Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил площадку слета Всемирного фестиваля молодежи на территории Нижегородской ярмарки, передает корреспондент РИА Новости.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Чернышенко рассказал о числе волонтеров конкурса Интервидение
16 сентября, 13:26
"Для меня это большая честь и радость быть сегодня с вами… Я отметил, что цель ваших активностей - это создать, изобретать историю. Это то, что вы (иностранные гости слета - ред.) делаете в России: работаете в России, изобретаете в России, создаете что-то в России. Это действительно очень захватывающая задача всей общей команды", - сказал Чернышенко иностранным участникам во время посещения одной из площадок слета.
Вице-премьер также пожелал гостям из-за рубежа продуктивной совместной работы и приятного времяпрепровождения в Нижнем Новгороде.
В ходе осмотра территории Чернышенко посетил медиаплощадку слета, зал проведения фиджитал-игр, пространства уличных активностей мероприятия и многое другое.
Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысячу участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17 лет: 100 из РФ и 100 - из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин оценил готовность российской молодежи защищать Родину
Вчера, 16:10
 
