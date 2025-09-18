Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи"
Министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритетами бюджета на ближайшую трехлетку обязательства перед гражданами и бизнесом, оборону и безопасность, национальные цели.
"В первую очередь все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено. <...> Второе безусловно важное направление — это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей. <...> И третье — национальные цели, поставленные президентом", — сказал он на пленарной сессии Мосфинфорума.
Другие заявления министра:
- финансовый план обеспечит все обязательства перед гражданами и получателями бюджетных средств независимо от внешних обстоятельств;
- при его подготовке страна должна иметь возможность противостоять в том числе возможным завтрашним вызовам:
«
"Мы должны сделать бюджет более таким мускулистым, что называется, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся".
- период планового охлаждения экономики следует пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать;
- ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко:
«
"Я как-то говорил, что у России союзники армия и флот — и еще устойчивые финансы".
- необходимо повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не "помогать разгильдяям";
- цифровой рубль интересен для бюджетного процесса, в частности для прозрачности процессов:
«
"Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный".
- Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу ежегодно на доллар, до 55 за баррель к 2030-му;
- интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта Домодедово есть.
Московскому финансовому форуму исполнилось десять лет. Главная тема в этом году — "Финансовая система: вызовы и задачи". В его работе приняли участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты. На форуме обсудили актуальные вопросы финансово-экономической политики.
Путин напомнил о необходимости "пройти по лезвию" в экономике
15 сентября, 18:23