https://ria.ru/20250918/byudzhet-2042669340.html

Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку

Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку - РИА Новости, 18.09.2025

Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку

Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритетами бюджета на ближайшую трехлетку обязательства перед гражданами и бизнесом, оборону и безопасность, национальные... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:22:00+03:00

2025-09-18T12:22:00+03:00

2025-09-18T13:56:00+03:00

антон силуанов

россия

экономика

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042667365_0:0:2546:1432_1920x0_80_0_0_03dec77b894c6df736b89aa4acfda433.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритетами бюджета на ближайшую трехлетку обязательства перед гражданами и бизнесом, оборону и безопасность, национальные цели."В первую очередь все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено. <...> Второе безусловно важное направление — это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей. <...> И третье — национальные цели, поставленные президентом", — сказал он на пленарной сессии Мосфинфорума.Другие заявления министра:"Мы должны сделать бюджет более таким мускулистым, что называется, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся"."Я как-то говорил, что у России союзники армия и флот — и еще устойчивые финансы"."Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный".

https://ria.ru/20250918/mishustin-2042643533.html

https://ria.ru/20250915/putin-2042089172.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антон силуанов, россия, экономика, общество, министерство финансов рф (минфин россии), домодедово (аэропорт)