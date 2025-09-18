Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 18.09.2025 (обновлено: 13:56 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/byudzhet-2042669340.html
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку - РИА Новости, 18.09.2025
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритетами бюджета на ближайшую трехлетку обязательства перед гражданами и бизнесом, оборону и безопасность, национальные... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:22:00+03:00
2025-09-18T13:56:00+03:00
антон силуанов
россия
экономика
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042667365_0:0:2546:1432_1920x0_80_0_0_03dec77b894c6df736b89aa4acfda433.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритетами бюджета на ближайшую трехлетку обязательства перед гражданами и бизнесом, оборону и безопасность, национальные цели."В первую очередь все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено. &lt;...&gt; Второе безусловно важное направление — это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей. &lt;...&gt; И третье — национальные цели, поставленные президентом", — сказал он на пленарной сессии Мосфинфорума.Другие заявления министра:&quot;Мы должны сделать бюджет более таким мускулистым, что называется, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся&quot;.&quot;Я как-то говорил, что у России союзники армия и флот — и еще устойчивые финансы&quot;."Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный".
https://ria.ru/20250918/mishustin-2042643533.html
https://ria.ru/20250915/putin-2042089172.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042667365_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7986757c3041b67c0149fb206ace312e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон силуанов, россия, экономика, общество, министерство финансов рф (минфин россии), домодедово (аэропорт)
Антон Силуанов, Россия, Экономика, Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России), Домодедово (аэропорт)

Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи"
Министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Финансовая система: вызовы и задачи - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритетами бюджета на ближайшую трехлетку обязательства перед гражданами и бизнесом, оборону и безопасность, национальные цели.
"В первую очередь все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено. <...> Второе безусловно важное направление — это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей. <...> И третье — национальные цели, поставленные президентом", — сказал он на пленарной сессии Мосфинфорума.
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Мишустин рассказал о двух направлениях укрепления финансового суверенитета
Вчера, 10:18
Другие заявления министра:
  • финансовый план обеспечит все обязательства перед гражданами и получателями бюджетных средств независимо от внешних обстоятельств;
  • при его подготовке страна должна иметь возможность противостоять в том числе возможным завтрашним вызовам:
«

"Мы должны сделать бюджет более таким мускулистым, что называется, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся".

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
Глава Минфина
  • период планового охлаждения экономики следует пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать;
  • ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко:
«

"Я как-то говорил, что у России союзники армия и флот — и еще устойчивые финансы".

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
Глава Минфина
  • необходимо повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не "помогать разгильдяям";
  • цифровой рубль интересен для бюджетного процесса, в частности для прозрачности процессов:
«
"Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный".
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
Глава Минфина
  • Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу ежегодно на доллар, до 55 за баррель к 2030-му;
  • интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта Домодедово есть.

Московскому финансовому форуму исполнилось десять лет. Главная тема в этом году — "Финансовая система: вызовы и задачи". В его работе приняли участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты. На форуме обсудили актуальные вопросы финансово-экономической политики.

Путин об остром лезвии российской экономики - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин напомнил о необходимости "пройти по лезвию" в экономике
15 сентября, 18:23
 
Антон СилуановРоссияЭкономикаОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Домодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала