В Британии заявили о задержании трех "российских агентов"
Полиция Лондона заявила о задержании трех подозреваемых в работе на Россию
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Полиция Лондона утверждает, что три человека были задержаны в Великобритании по подозрению в якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами.
"Три человека были задержаны в графстве Эссекс в рамках расследования, проводимого контртеррористической полицией по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности... Все трое были задержаны по подозрению в содействии иностранной разведке, что противоречит статье 3 закона о национальной безопасности от 2023 года, и доставлены в полицейский участок в Лондоне. Страной, с которой связаны обвинения, является Россия", - утверждают в столичной службе полиции. При этом в заявлении не приводится никаких доказательств этому.
Отмечается, что среди задержанных - 41-летний мужчина, 46-летний мужчина и 35-летняя женщина. Все трое были освобождены под залог. Также были проведены обыски в двух домах в Эссексе.
В конце апреля 2024 года пятерым мужчинам в Британии предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозревались в участии во враждебной деятельности якобы в пользу РФ и контактах с иностранными разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной. Британские СМИ писали, что поджог был устроен на объектах компаний по доставке посылок Oddisey и Meest UK. Впоследствии обвинения по делу были предъявлены еще троим мужчинам. В июле центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли признал виновными троих мужчин по делу о поджоге.
В конце апреля 2024 года посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за якобы "враждебной деятельности" России. Российский дипломат указал внешнеполитическому ведомству Британии на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в причастности РФ к одному из криминальных эпизодов в стране.
В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой.
