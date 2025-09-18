https://ria.ru/20250918/britanija-2042843580.html
Британия поддержала идею Трампа отказаться от закупок российской нефти
2025-09-18T21:34:00+03:00
2025-09-18T21:34:00+03:00
2025-09-18T22:23:00+03:00
в мире
европа
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы, передает агентство Рейтер. "(Премьер-министр Британии) Кир Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть", - заявил Трамп на борту президентского самолета после визита в Британию.
европа
сша
великобритания
