Британия поддержала идею Трампа отказаться от закупок российской нефти

Британия поддержала идею Трампа отказаться от закупок российской нефти - РИА Новости, 18.09.2025

Британия поддержала идею Трампа отказаться от закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы, передает... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы, передает агентство Рейтер. "(Премьер-министр Британии) Кир Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть", - заявил Трамп на борту президентского самолета после визита в Британию.

