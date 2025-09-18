Рейтинг@Mail.ru
18.09.2025
Эксперты БРИКС оценили цифровую трансформацию малых городов
18:50 18.09.2025
Эксперты БРИКС оценили цифровую трансформацию малых городов
Эксперты БРИКС оценили цифровую трансформацию малых городов - РИА Новости, 18.09.2025
Эксперты БРИКС оценили цифровую трансформацию малых городов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Приход цифровых технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта в малые города дает развитие регионам во многих сферах жизни, в этом мнении сошлись эксперты БРИКС на сессии "Малые города в цифровом облаке" в рамках форума "Облачные города", партнером которого выступил ВЭБ. Участники отметили, что разговоры о будущем городов чаще всего сосредоточены на мегаполисах. Между тем именно малые города и муниципальные образования составляют основу пространственного развития России и стран БРИКС. В условиях демографического спада и ограниченной инфраструктуры цифровые технологии способны предложить новые сценарии роста, открывая для таких территорий дополнительные возможности экономического развития и повышения качества жизни. "Решения в сфере искусственного интеллекта дают малым городам новые возможности и скорости развития. Для малого и среднего бизнеса это эффективные способы цифровой трансформации и привлечения клиентов, а для жителей и гостей — это новое качество коммуникации и креативной творческой реализации. Таким образом, ИИ влияет на два ключевых приоритета в рамках новой Стратегии ВЭБ – технологическое лидерство и развитие предпринимательства", - отметил главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ Александр Павлов, его слова приводит пресс-служба корпорации развития. Как сообщила на сессии заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ "Стрелка" Дарья Радченко, сегодня малые населенные пункты все чаще становятся не просто облачными городами, а объединяются в целые облачные регионы. "Цифровые сети охватывают целые территории, и это серьезно повышает конкурентоспособность малых городов. У них есть то, чего не хватает мегаполисам — социальность, экология, компактность. Задача сейчас — направить уже существующие технологические решения на развитие цифровой и коммуникационной инфраструктуры", - сказала она, ее слова привели в пресс-службе компании. По словам партнера КБ "Стрелка" Григория Ревзина, ключевой элемент в решении проблемы малых городов — это внедрение нового типа индивидуального жилого дома, который подсоединен к глобальной сети. Также на сессии эксперты поделились идеей, как с помощью цифровых технологий можно улучшить качество образования в малых городах. Как сообщил управляющий директор и руководитель по цифровым технологиям Innovation Business Group (ЮАР) Мандла Мкванази, учащиеся в малых городах могут обучаться на крупных образовательных площадках. Это можно делать с помощью дистанционного обучения. "Необходимо удаленное обучение. Элитные школы могут подключаться в дистанционном режиме к какой-нибудь деревенской школе, что позволяет местным детям получать образование", - отметил он. При этом президент Азиатско-Тихоокеанского института инновационной экономики и промышленных исследований (Гуанчжоу) Ли Чжицзянь подчеркнул, что с помощью новых технологий малые города можно включить в производственную цепочку. "Через облачные технологии, технологии блокчейн, через применение всех этих технологий мы можем включить малые поселения, малые города и развивать, гармонично включить их в общую производственную цепочку и развивать все это, повышая включенность всей территории в общую жизнь для того, чтобы они и дальше получали быстрое и качественное развитие", - отметил он. Он добавил, что благодаря цифровым платформам и технологиям появилась возможность интегрировать города и рабочую силу. "Ценность цифровой технологии возросла, потому что благодаря этому наши малые города получили большое развитие, дан новый импульс для развития малых городов", - сообщил специалист. Эксперты сошлись во мнении, что цифровая трансформация малых городов — одно из важнейших направлений устойчивого развития. Она открывает новые перспективы для экономики и общества и в ближайше десятилетия может стать важным фактором в развитии инфраструктуры и формировании комфортной городской среды.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Приход цифровых технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта в малые города дает развитие регионам во многих сферах жизни, в этом мнении сошлись эксперты БРИКС на сессии "Малые города в цифровом облаке" в рамках форума "Облачные города", партнером которого выступил ВЭБ.
Участники отметили, что разговоры о будущем городов чаще всего сосредоточены на мегаполисах. Между тем именно малые города и муниципальные образования составляют основу пространственного развития России и стран БРИКС. В условиях демографического спада и ограниченной инфраструктуры цифровые технологии способны предложить новые сценарии роста, открывая для таких территорий дополнительные возможности экономического развития и повышения качества жизни.
"Решения в сфере искусственного интеллекта дают малым городам новые возможности и скорости развития. Для малого и среднего бизнеса это эффективные способы цифровой трансформации и привлечения клиентов, а для жителей и гостей — это новое качество коммуникации и креативной творческой реализации. Таким образом, ИИ влияет на два ключевых приоритета в рамках новой Стратегии ВЭБ – технологическое лидерство и развитие предпринимательства", - отметил главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ Александр Павлов, его слова приводит пресс-служба корпорации развития.
Как сообщила на сессии заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ "Стрелка" Дарья Радченко, сегодня малые населенные пункты все чаще становятся не просто облачными городами, а объединяются в целые облачные регионы.
"Цифровые сети охватывают целые территории, и это серьезно повышает конкурентоспособность малых городов. У них есть то, чего не хватает мегаполисам — социальность, экология, компактность. Задача сейчас — направить уже существующие технологические решения на развитие цифровой и коммуникационной инфраструктуры", - сказала она, ее слова привели в пресс-службе компании.
По словам партнера КБ "Стрелка" Григория Ревзина, ключевой элемент в решении проблемы малых городов — это внедрение нового типа индивидуального жилого дома, который подсоединен к глобальной сети.
Также на сессии эксперты поделились идеей, как с помощью цифровых технологий можно улучшить качество образования в малых городах. Как сообщил управляющий директор и руководитель по цифровым технологиям Innovation Business Group (ЮАР) Мандла Мкванази, учащиеся в малых городах могут обучаться на крупных образовательных площадках. Это можно делать с помощью дистанционного обучения.
"Необходимо удаленное обучение. Элитные школы могут подключаться в дистанционном режиме к какой-нибудь деревенской школе, что позволяет местным детям получать образование", - отметил он.
При этом президент Азиатско-Тихоокеанского института инновационной экономики и промышленных исследований (Гуанчжоу) Ли Чжицзянь подчеркнул, что с помощью новых технологий малые города можно включить в производственную цепочку.
"Через облачные технологии, технологии блокчейн, через применение всех этих технологий мы можем включить малые поселения, малые города и развивать, гармонично включить их в общую производственную цепочку и развивать все это, повышая включенность всей территории в общую жизнь для того, чтобы они и дальше получали быстрое и качественное развитие", - отметил он.
Он добавил, что благодаря цифровым платформам и технологиям появилась возможность интегрировать города и рабочую силу.
"Ценность цифровой технологии возросла, потому что благодаря этому наши малые города получили большое развитие, дан новый импульс для развития малых городов", - сообщил специалист.
Эксперты сошлись во мнении, что цифровая трансформация малых городов — одно из важнейших направлений устойчивого развития. Она открывает новые перспективы для экономики и общества и в ближайшие десятилетия может стать важным фактором в развитии инфраструктуры и формировании комфортной городской среды.
