В результате атаки БПЛА в Запорожской области погибла женщина
2025-09-18T22:47:00+03:00
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирному дому в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, погибла женщина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял беспилотниками многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения. Нахожусь на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в Telegram-канале.
