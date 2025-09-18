https://ria.ru/20250918/bpla-2042850576.html

В результате атаки БПЛА в Запорожской области погибла женщина

В результате атаки БПЛА в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 18.09.2025

В результате атаки БПЛА в Запорожской области погибла женщина

ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирному дому в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, погибла женщина, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T22:47:00+03:00

2025-09-18T22:47:00+03:00

2025-09-18T22:47:00+03:00

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/60/1528986036_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_15f321294fa6b1345a60bc79e3755fcf.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирному дому в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, погибла женщина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял беспилотниками многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения. Нахожусь на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042626420.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины