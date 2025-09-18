https://ria.ru/20250918/bpla-2042642094.html

Глава Минобороны Польши поехал в Киев договариваться об обучении бою с БПЛА

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поехал в Киев договариваться о помощи в обучении применению дронов, передает Польское телевидение. РИА Новости, 18.09.2025

ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поехал в Киев договариваться о помощи в обучении применению дронов, передает Польское телевидение. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие ВСУ, вероятно, будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше, где "более безопасно", чем на территории Украины. "Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш начал сегодня визит в Киев. Он встретится со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Важным элементом этого визита будет подписание соглашений, описывающих двусторонние отношения", - говорится в сообщении. По информации телеканала, глава польского оборонного ведомства, находясь на Украине, хочет "уделить особое внимание усилению военного сотрудничества, в том числе на обещанной... Зеленским поддержке в обучении польских солдат применению дронов в боевых условиях". Сообщается, что темами переговоров будут "ситуация на Украине, дальнейшая поддержка этой страны союзниками по НАТО, а также двусторонние отношения".

