В городе Борисполь прогремели взрывы
В городе Борисполь прогремели взрывы - РИА Новости, 18.09.2025
В городе Борисполь прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Борисполь Киевской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Борисполь Киевской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН."Борисполь (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
