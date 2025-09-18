https://ria.ru/20250918/bilayn-2042559155.html
Билайн показал новый инструмент для создания виртуального оператора
Билайн показал новый инструмент для создания виртуального оператора - РИА Новости, 18.09.2025
Билайн показал новый инструмент для создания виртуального оператора
Билайн представил инструмент в рамках формата Smart MVNO (умный виртуальный оператор мобильной связи) – платформу селф-сервиса (самообслуживания) для компаний,... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Билайн представил инструмент в рамках формата Smart MVNO (умный виртуальный оператор мобильной связи) – платформу селф-сервиса (самообслуживания) для компаний, желающих запустить собственную мобильную связь на базе инфраструктуры оператора, сообщает пресс-служба компании.Решение ориентировано на бизнесы и сообщества с лояльной аудиторией и позволяет им без капитальных вложений интегрировать телекоммуникационный продукт в свою систему взаимоотношений с клиентами.Компании-партнеры получают доступ к готовому пакету услуг: брендированным сим-картам и eSIM (электронным сим-картам), фирменному названию оператора, отображаемому в интерфейсе устройства, и личному кабинету клиента. Все процессы – от технической настройки до обслуживания пользователей по вопросам связи – находятся на стороне Билайна, в то время как партнер фокусируется на маркетинге, подключении клиентов и выстраивании коммуникаций с ними.Сценарии применения могут быть самыми разными: от включения мобильной связи в программу лояльности до интеграции с другими услугами. Например, спортивный клуб может предложить связь как часть абонемента, а бренд или блогер — использовать мобильный продукт для построения регулярного взаимодействия со своей аудиторией. Для Билайна запуск селф-сервиса открывает дополнительный канал продаж и создает основу для взаимовыгодного партнерства cдополнительными доходами сторон.Новый сервис работает в рамках формата Smart MVNO и позволяет запускать собственный бренд связи практически моментально с возможностью бесшовного перехода на другие модели MVNO в будущем, если это потребуется партнеру."Мы делаем рынок виртуальных операторов максимально доступным и технологически зрелым. Новый селф-сервис дает бизнесу предельно простой способ запустить собственную связь — быстро, без инфраструктурных затрат и с возможностью гибкого масштабирования в будущем. Мы уверены, что у передового формата Smart MVNO большой потенциал как в массовом сегменте, так и в нишевых направлениях", — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.
