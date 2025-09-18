Рейтинг@Mail.ru
BFMTV: около 1,2 тысячи человек присоединились к акциям во Франции - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 18.09.2025 (обновлено: 12:31 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/bfmtv-2042671437.html
BFMTV: около 1,2 тысячи человек присоединились к акциям во Франции
BFMTV: около 1,2 тысячи человек присоединились к акциям во Франции - РИА Новости, 18.09.2025
BFMTV: около 1,2 тысячи человек присоединились к акциям во Франции
Около 1,2 тысячи жителей Франции вышли по состоянию на 7 утра на массовые манифестации, к которым, как ожидается, присоединятся сотни тысяч человек, сообщил в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T10:30:00+03:00
2025-09-18T12:31:00+03:00
франция
париж
европа
франсуа байру
себастьян лекорню
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041135527_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a6c0831485296afa97ee4a74d79758f.jpg
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Около 1,2 тысячи жителей Франции вышли по состоянию на 7 утра на массовые манифестации, к которым, как ожидается, присоединятся сотни тысяч человек, сообщил в четверг телеканал BFMTV. В четверг по всей Франции ожидаются массовые манифестации и забастовки по призыву профсоюзов. На акции выйдут представители разных профессий, в том числе сотрудники сфер образования, здравоохранения, транспортного и энергетического секторов и другие. Они выступают против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. "По состоянию на 7.00 утра (8.00 мск - ред.), национальная полиция насчитывала 1,2 тысячи манифестантов", - говорится в материале. Протестующие организовали 17 блокад, две из них были сняты после вмешательства правоохранителей, передаёт BFMTV. По данным полиции, было задержано 30 человек. Власти ожидают, что в общей сложности на демонстрации выйдут от 600 до 900 тысяч человек, из которых 50-100 тысяч – в Париже, сообщает телеканал. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.
https://ria.ru/20250910/frantsija-2040965338.html
https://ria.ru/20250912/frantsija-2041415561.html
франция
париж
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041135527_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_de685ba194b4acec61d30596fc9ef9f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, париж, европа, франсуа байру, себастьян лекорню, в мире
Франция, Париж, Европа, Франсуа Байру, Себастьян Лекорню, В мире
BFMTV: около 1,2 тысячи человек присоединились к акциям во Франции

BFMTV: около 1,2 тыс человек присоединились к акциям во Франции к 7 утра

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПротесты в Париже
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Протесты в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Около 1,2 тысячи жителей Франции вышли по состоянию на 7 утра на массовые манифестации, к которым, как ожидается, присоединятся сотни тысяч человек, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
В четверг по всей Франции ожидаются массовые манифестации и забастовки по призыву профсоюзов. На акции выйдут представители разных профессий, в том числе сотрудники сфер образования, здравоохранения, транспортного и энергетического секторов и другие. Они выступают против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Пушков не исключил отставки Макрона
10 сентября, 14:46
"По состоянию на 7.00 утра (8.00 мск - ред.), национальная полиция насчитывала 1,2 тысячи манифестантов", - говорится в материале.
Протестующие организовали 17 блокад, две из них были сняты после вмешательства правоохранителей, передаёт BFMTV. По данным полиции, было задержано 30 человек.
Власти ожидают, что в общей сложности на демонстрации выйдут от 600 до 900 тысяч человек, из которых 50-100 тысяч – в Париже, сообщает телеканал.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Более ста депутатов подписали проект об импичменте Макрона
12 сентября, 12:12
 
ФранцияПарижЕвропаФрансуа БайруСебастьян ЛекорнюВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала