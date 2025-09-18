BFMTV: около 1,2 тысячи человек присоединились к акциям во Франции
BFMTV: около 1,2 тыс человек присоединились к акциям во Франции к 7 утра
Протесты в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Около 1,2 тысячи жителей Франции вышли по состоянию на 7 утра на массовые манифестации, к которым, как ожидается, присоединятся сотни тысяч человек, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
В четверг по всей Франции ожидаются массовые манифестации и забастовки по призыву профсоюзов. На акции выйдут представители разных профессий, в том числе сотрудники сфер образования, здравоохранения, транспортного и энергетического секторов и другие. Они выступают против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга.
"По состоянию на 7.00 утра (8.00 мск - ред.), национальная полиция насчитывала 1,2 тысячи манифестантов", - говорится в материале.
Протестующие организовали 17 блокад, две из них были сняты после вмешательства правоохранителей, передаёт BFMTV. По данным полиции, было задержано 30 человек.
Власти ожидают, что в общей сложности на демонстрации выйдут от 600 до 900 тысяч человек, из которых 50-100 тысяч – в Париже, сообщает телеканал.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.
