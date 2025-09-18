https://ria.ru/20250918/bezopasnost-2042617300.html
Минобороны разделяет подход Китая к безопасности
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ разделяет подход Китая, выступающего за равную и неделимую безопасность, заявила замглавы МО РФ Анна Цивилева в ходе доклада на XII Пекинском Сяншаньском форуме."Мы особо отметили заявления руководства КНР о том, что Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои правила, а выступает за равную и неделимую безопасность. В Минобороны России такой подход разделяют и поддерживают", - отметила Цивилева.
