https://ria.ru/20250918/bezopasnost-2042617300.html

Минобороны разделяет подход Китая к безопасности

Минобороны разделяет подход Китая к безопасности - РИА Новости, 18.09.2025

Минобороны разделяет подход Китая к безопасности

Министерство обороны РФ разделяет подход Китая, выступающего за равную и неделимую безопасность, заявила замглавы МО РФ Анна Цивилева в ходе доклада на XII... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T05:46:00+03:00

2025-09-18T05:46:00+03:00

2025-09-18T05:52:00+03:00

китай

россия

безопасность

анна цивилева

пекин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267937_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2d8d3be9956245742963bc53adf627ff.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ разделяет подход Китая, выступающего за равную и неделимую безопасность, заявила замглавы МО РФ Анна Цивилева в ходе доклада на XII Пекинском Сяншаньском форуме."Мы особо отметили заявления руководства КНР о том, что Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои правила, а выступает за равную и неделимую безопасность. В Минобороны России такой подход разделяют и поддерживают", - отметила Цивилева.

https://ria.ru/20250918/kitaj-2042612006.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, безопасность, анна цивилева, пекин, в мире