Минобороны разделяет подход Китая к безопасности

05:46 18.09.2025 (обновлено: 05:52 18.09.2025)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ разделяет подход Китая, выступающего за равную и неделимую безопасность, заявила замглавы МО РФ Анна Цивилева в ходе доклада на XII Пекинском Сяншаньском форуме."Мы особо отметили заявления руководства КНР о том, что Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои правила, а выступает за равную и неделимую безопасность. В Минобороны России такой подход разделяют и поддерживают", - отметила Цивилева.
Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ разделяет подход Китая, выступающего за равную и неделимую безопасность, заявила замглавы МО РФ Анна Цивилева в ходе доклада на XII Пекинском Сяншаньском форуме.
"Мы особо отметили заявления руководства КНР о том, что Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои правила, а выступает за равную и неделимую безопасность. В Минобороны России такой подход разделяют и поддерживают", - отметила Цивилева.
КитайРоссияБезопасностьАнна ЦивилеваПекинВ мире
 
 
