Защита заявила о болезни арестованного президента компании "ТЭС" Бейма

россия

сергей бейм

черноморнефтегаз

происшествия

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Защита заявила о серьезной болезни президента крымской топливной компании "ТЭС" Сергея Бейма, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Суду первой инстанции были представлены копии медицинских документов, подтверждающих наличие у Бейма заболеваний, включенных в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - цитируется в документе позиция защиты. Адвокат настаивал, что закон запрещает отправлять в СИЗО обвиняемых, страдающих тяжелыми болезнями. В свою очередь, суд указал, что в деле нет заключения медицинской комиссии, свидетельствующего о невозможности нахождения Бейма в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья или о том, что ему не оказывается в этих условиях необходимая медицинская помощь. Такжу суд сослался на справку о том, что состояние здоровья обвиняемого стабильное, а противопоказаний для содержания в условиях следственного изолятора у него не выявлено. Бейму предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2014-2015 годах он возглавлял "Черноморнефтегаз". Как указано на сайте компании, "ТЭС" управляет крупнейшей сетью автозаправок с парком собственных бензовозов и нефтебаз; портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов; предприятием по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой; химической и других отраслей сельского хозяйства. В Группу компаний "ТЭС" также входит отель, дистрибуция смазочных материалов и автошин и сеть кафе быстрого обслуживания.

