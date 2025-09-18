https://ria.ru/20250918/beym-2042609776.html
Защита заявила о болезни арестованного президента компании "ТЭС" Бейма
Защита заявила о болезни арестованного президента компании "ТЭС" Бейма - РИА Новости, 18.09.2025
Защита заявила о болезни арестованного президента компании "ТЭС" Бейма
Защита заявила о серьезной болезни президента крымской топливной компании "ТЭС" Сергея Бейма, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, сказано в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T03:50:00+03:00
2025-09-18T03:50:00+03:00
2025-09-18T03:50:00+03:00
россия
сергей бейм
черноморнефтегаз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743984747_0:5:2808:1585_1920x0_80_0_0_04f6a4d9ecc4d1c57f747f73412bd3be.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Защита заявила о серьезной болезни президента крымской топливной компании "ТЭС" Сергея Бейма, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Суду первой инстанции были представлены копии медицинских документов, подтверждающих наличие у Бейма заболеваний, включенных в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - цитируется в документе позиция защиты. Адвокат настаивал, что закон запрещает отправлять в СИЗО обвиняемых, страдающих тяжелыми болезнями. В свою очередь, суд указал, что в деле нет заключения медицинской комиссии, свидетельствующего о невозможности нахождения Бейма в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья или о том, что ему не оказывается в этих условиях необходимая медицинская помощь. Такжу суд сослался на справку о том, что состояние здоровья обвиняемого стабильное, а противопоказаний для содержания в условиях следственного изолятора у него не выявлено. Бейму предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2014-2015 годах он возглавлял "Черноморнефтегаз". Как указано на сайте компании, "ТЭС" управляет крупнейшей сетью автозаправок с парком собственных бензовозов и нефтебаз; портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов; предприятием по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой; химической и других отраслей сельского хозяйства. В Группу компаний "ТЭС" также входит отель, дистрибуция смазочных материалов и автошин и сеть кафе быстрого обслуживания.
https://ria.ru/20250725/arest-2031401763.html
https://ria.ru/20250520/prestuplenie-2017973995.html
https://ria.ru/20250804/sud-2033346305.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743984747_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_04a1c24aa0888c5f38565e774fbd686b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей бейм, черноморнефтегаз, происшествия
Россия, Сергей Бейм, Черноморнефтегаз, Происшествия
Защита заявила о болезни арестованного президента компании "ТЭС" Бейма
Защита заявила о болезни арестованного президента крымской компании "ТЭС" Бейма
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Защита заявила о серьезной болезни президента крымской топливной компании "ТЭС" Сергея Бейма, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Суду первой инстанции были представлены копии медицинских документов, подтверждающих наличие у Бейма
заболеваний, включенных в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - цитируется в документе позиция защиты.
Адвокат настаивал, что закон запрещает отправлять в СИЗО обвиняемых, страдающих тяжелыми болезнями.
В свою очередь, суд указал, что в деле нет заключения медицинской комиссии, свидетельствующего о невозможности нахождения Бейма в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья или о том, что ему не оказывается в этих условиях необходимая медицинская помощь.
Такжу суд сослался на справку о том, что состояние здоровья обвиняемого стабильное, а противопоказаний для содержания в условиях следственного изолятора у него не выявлено.
Бейму предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере).
В 2014-2015 годах он возглавлял "Черноморнефтегаз
".
Как указано на сайте компании, "ТЭС" управляет крупнейшей сетью автозаправок с парком собственных бензовозов и нефтебаз; портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов; предприятием по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой; химической и других отраслей сельского хозяйства. В Группу компаний "ТЭС" также входит отель, дистрибуция смазочных материалов и автошин и сеть кафе быстрого обслуживания.