https://ria.ru/20250918/beremennost-2042647052.html

Ракова рассказала, в каком возрасте становится сложнее забеременеть

Ракова рассказала, в каком возрасте становится сложнее забеременеть - РИА Новости, 18.09.2025

Ракова рассказала, в каком возрасте становится сложнее забеременеть

У каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть, а после 35 лет только половина имеют достаточный запас фертильности для РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T10:39:00+03:00

2025-09-18T10:39:00+03:00

2025-09-18T10:39:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150758/15/1507581567_0:179:2001:1304_1920x0_80_0_0_4ac3dda75bebfbca2b08752829d99f6f.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть, а после 35 лет только половина имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Конечно, современные возможности медицины создают ощущение, что можно зачать ребенка и родить без проблем в любой момент. Но организм каждой женщины уникален, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что и у других получится так же. При этом далеко не все осознают эту важную деталь. По статистике у каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть, а у женщин постарше ситуация еще более тревожная – в среднем после 35 лет только половина имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности", - рассказала Ракова. По ее словам, чтобы помочь москвичкам заранее узнать об индивидуальных особенностях своего здоровья и осознанно подойти к планированию семейного будущего, в Москве был создан уникальный проект "Стану мамой". "Совместно с ведущими специалистами-репродуктологами и опытными акушерами-гинекологами мы разработали комплексную программу, которая позволяет оценить свой фертильный статус и далее, в случае необходимости, подключить современные репродуктивные технологии. Например, в специализированном биобанке можно бесплатно заморозить яйцеклетки или эмбрионы, что увеличивает шансы на беременность в будущем. А также воспользоваться процедурой ЭКО и провести генетическую диагностику эмбриона, чтобы заранее оценить риски и возможные угрозы для здоровья малыша", - отметила заммэра. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.

https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова