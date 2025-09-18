https://ria.ru/20250918/bashkiriya-2042654348.html
Беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Два дрона пытались нанести удар по нефтехимическому предприятию в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров. "Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что на предприятии сработала пассивная и активная защита, охрана вела огонь на поражение.Хабиров добавил, что степень повреждений предстоит уточнить. Сейчас ликвидируют пожар, все службы работают на месте, чуть позднее он расскажет подробности.
