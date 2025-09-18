Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 18.09.2025 (обновлено: 11:41 18.09.2025)
Беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
Два дрона пытались нанести удар по нефтехимическому предприятию в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Два дрона пытались нанести удар по нефтехимическому предприятию в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров. "Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что на предприятии сработала пассивная и активная защита, охрана вела огонь на поражение.Хабиров добавил, что степень повреждений предстоит уточнить. Сейчас ликвидируют пожар, все службы работают на месте, чуть позднее он расскажет подробности.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Два дрона пытались нанести удар по нефтехимическому предприятию в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на предприятии сработала пассивная и активная защита, охрана вела огонь на поражение.
Хабиров добавил, что степень повреждений предстоит уточнить. Сейчас ликвидируют пожар, все службы работают на месте, чуть позднее он расскажет подробности.
