Беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии

Два дрона пытались нанести удар по нефтехимическому предприятию в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:12:00+03:00

2025-09-18T11:12:00+03:00

2025-09-18T11:41:00+03:00

газпром

радий хабиров

происшествия

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Два дрона пытались нанести удар по нефтехимическому предприятию в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров. "Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что на предприятии сработала пассивная и активная защита, охрана вела огонь на поражение.Хабиров добавил, что степень повреждений предстоит уточнить. Сейчас ликвидируют пожар, все службы работают на месте, чуть позднее он расскажет подробности.

