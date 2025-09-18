https://ria.ru/20250918/avstriya-2042750517.html

"Денег не предлагаем". В Европе резко высказались о помощи Украине

Австрия должна воздержаться от вовлечения в конфликт России с Украиной, заявила журналистка Мартина Саломон в ходе дискуссии на канале ServusTV. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Австрия должна воздержаться от вовлечения в конфликт России с Украиной, заявила журналистка Мартина Саломон в ходе дискуссии на канале ServusTV."Я считаю весьма проблематичным то, что мы сейчас так сильно вовлечены в ситуацию с Украиной. Министр иностранных дел постоянно ездит на Украину. Для чего? У нас нет возможности поставлять туда оружие. Много денег мы не предлагаем", — высказалась она.Саломон подчеркнула, что Австрия всегда оставалась нейтральной и выражала готовность предложить дипломатическую помощь для других стран. Вовлечение в дела Украины журналистка осудила, подчеркивая, что в ее стране многие компании ведут бизнес с Россией. Саломон выразила надежду, что после завершения конфликта отношения с Москвой нормализуются."Чего мы, будучи нейтральными, постоянно ищем на Украине?", - заявила она.В последнее время на Западе наблюдается нарастание противоречий относительно помощи Киеву, поскольку ее перестают рассматривать как благотворительность.В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине. Законопроект носит временный характер и принимается каждые полгода.Кроме того, ранее в США заявляли о намерении исключить из проекта американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год затраты на внешнюю военную помощь, в том числе 600 миллионов долларов для Украины.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину – это "игра с огнем", которая лишь мешает урегулированию конфликта. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружения для Украины Москва будет рассматривать как законную цель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

