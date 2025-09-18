Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал одно из конкурентных преимуществ России - РИА Новости, 18.09.2025
16:18 18.09.2025
Путин назвал одно из конкурентных преимуществ России
Президент России Владимир Путин назвал российские авиадвигатели одним из конкурентных преимуществ страны. РИА Новости, 18.09.2025
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российские авиадвигатели одним из конкурентных преимуществ страны."Четыре страны всего делают двигатели подобные (ПД-14 - ред.), четыре страны, включая Россию. Это точно одно из наших конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Путин назвал одно из конкурентных преимуществ России

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российские авиадвигатели одним из конкурентных преимуществ страны.
"Четыре страны всего делают двигатели подобные (ПД-14 - ред.), четыре страны, включая Россию. Это точно одно из наших конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
