https://ria.ru/20250918/ataka-2042604477.html

При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель

При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель - РИА Новости, 18.09.2025

При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском Шебекино, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T02:17:00+03:00

2025-09-18T02:17:00+03:00

2025-09-18T02:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037372842_0:384:897:889_1920x0_80_0_0_ba97690dbd8b5257695cbf9628048fb5.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском Шебекино, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино. Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков. Губернатор добавил, что второго мужчину, который находился рядом, в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания необходимой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу. "Транспортное средство уничтожено огнём", - заключил Гладков.

https://ria.ru/20250918/kurakhovo-2042602673.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины