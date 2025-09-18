https://ria.ru/20250918/ataka-2042604477.html
При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель - РИА Новости, 18.09.2025
При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском Шебекино, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском Шебекино, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино. Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков. Губернатор добавил, что второго мужчину, который находился рядом, в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания необходимой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу. "Транспортное средство уничтожено огнём", - заключил Гладков.
При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель
