При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 18.09.2025
При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Шебекино погиб мирный житель
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском Шебекино, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском Шебекино, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино. Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков. Губернатор добавил, что второго мужчину, который находился рядом, в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания необходимой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу. "Транспортное средство уничтожено огнём", - заключил Гладков.
шебекино
Последствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском Шебекино, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино. Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что второго мужчину, который находился рядом, в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания необходимой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.
"Транспортное средство уничтожено огнём", - заключил Гладков.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
