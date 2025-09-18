https://ria.ru/20250918/artamonov-2042747948.html
Артамонов: десять школьников из Липецкой области станут операторами БПЛА
Артамонов: десять школьников из Липецкой области станут операторами БПЛА - РИА Новости, 18.09.2025
Артамонов: десять школьников из Липецкой области станут операторами БПЛА
Первые десять школьников из Липецкой области получат профессиональные свидетельства операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в декабре, они обучаются РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:22:00+03:00
2025-09-18T16:22:00+03:00
2025-09-18T16:22:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042743149_0:66:1920:1146_1920x0_80_0_0_3321cf396cedbb14f11bab5782a23dee.jpg
ЛИПЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Первые десять школьников из Липецкой области получат профессиональные свидетельства операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в декабре, они обучаются в рамках программы "В будущее с уверенностью", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Обучение проходит на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, его создали в 2022 году в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". За несколько месяцев школьники научатся управлять аппаратами малого класса взлетной массой до 30 килограммов и обеспечивать безопасность их полетов. По окончании курса будущие операторы также смогут оформлять полетные задания, работать с камерой и преодолевать полосы препятствий. "Ребята уже сейчас получают навыки, востребованные в современной промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Уверен, они продолжат учиться и пополнять арсенал своих компетенций, чтобы успешно реализоваться в выбранной для карьеры отрасли", – прокомментировал Артамонов. Он отметил, что проект "В будущее с уверенностью" готовит не только операторов БПЛА, но и помогает определиться с выбором карьеры в целом. В течение учебного курса школьники получают одну из тридцати профессий – от флориста до лаборанта химического анализа. По словам Артамонова, свыше 2,5 тысячи ребят уже имеют свидетельства об окончании обучения. До конца года проект охватит еще 500 школьников.
https://ria.ru/20250912/forum-2041504537.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042743149_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_9f79b6bcf02cd8111150db79214686ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
Артамонов: десять школьников из Липецкой области станут операторами БПЛА
Игорь Артамонов: свидетельства операторов БПЛА получат 10 липецких школьников
ЛИПЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Первые десять школьников из Липецкой области получат профессиональные свидетельства операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в декабре, они обучаются в рамках программы "В будущее с уверенностью", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Обучение проходит на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, его создали в 2022 году в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".
За несколько месяцев школьники научатся управлять аппаратами малого класса взлетной массой до 30 килограммов и обеспечивать безопасность их полетов. По окончании курса будущие операторы также смогут оформлять полетные задания, работать с камерой и преодолевать полосы препятствий.
"Ребята уже сейчас получают навыки, востребованные в современной промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Уверен, они продолжат учиться и пополнять арсенал своих компетенций, чтобы успешно реализоваться в выбранной для карьеры отрасли", – прокомментировал Артамонов.
Он отметил, что проект "В будущее с уверенностью" готовит не только операторов БПЛА, но и помогает определиться с выбором карьеры в целом. В течение учебного курса школьники получают одну из тридцати профессий – от флориста до лаборанта химического анализа.
По словам Артамонова, свыше 2,5 тысячи ребят уже имеют свидетельства об окончании обучения. До конца года проект охватит еще 500 школьников.