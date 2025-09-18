https://ria.ru/20250918/artamonov-2042747948.html

Артамонов: десять школьников из Липецкой области станут операторами БПЛА

Артамонов: десять школьников из Липецкой области станут операторами БПЛА - РИА Новости, 18.09.2025

Артамонов: десять школьников из Липецкой области станут операторами БПЛА

Первые десять школьников из Липецкой области получат профессиональные свидетельства операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в декабре

ЛИПЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Первые десять школьников из Липецкой области получат профессиональные свидетельства операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в декабре, они обучаются в рамках программы "В будущее с уверенностью", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Обучение проходит на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, его создали в 2022 году в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". За несколько месяцев школьники научатся управлять аппаратами малого класса взлетной массой до 30 килограммов и обеспечивать безопасность их полетов. По окончании курса будущие операторы также смогут оформлять полетные задания, работать с камерой и преодолевать полосы препятствий. "Ребята уже сейчас получают навыки, востребованные в современной промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Уверен, они продолжат учиться и пополнять арсенал своих компетенций, чтобы успешно реализоваться в выбранной для карьеры отрасли", – прокомментировал Артамонов. Он отметил, что проект "В будущее с уверенностью" готовит не только операторов БПЛА, но и помогает определиться с выбором карьеры в целом. В течение учебного курса школьники получают одну из тридцати профессий – от флориста до лаборанта химического анализа. По словам Артамонова, свыше 2,5 тысячи ребят уже имеют свидетельства об окончании обучения. До конца года проект охватит еще 500 школьников.

липецкая область

2025

Новости

