18.09.2025
11:57 18.09.2025
Подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана, арестовали
Подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана, арестовали
узбекистан
владивосток
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Суд арестовал подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана во Владивостоке. Во вторник СУСК РФ по региону сообщило, что пьяные 15-летние подростки и другие соучастники подозреваются в хулиганских действиях: в ночь на 10 сентября на улице Хабаровской во Владивостоке они сначала повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. Потом напали на водителя грузовой машины, ворвались в круглосуточный магазин, где напали на мужчину, а затем и на водителя такси и пассажира, который находился в салоне. В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что они также избили граждан Узбекистана. Двух подростков задержали. "По ходатайству следователя СКР Приморья одному из подозреваемых в хулиганстве на улице Хабаровской несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
узбекистан, владивосток, россия, происшествия
Узбекистан, Владивосток, Россия, Происшествия
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Суд арестовал подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана во Владивостоке.
Во вторник СУСК РФ по региону сообщило, что пьяные 15-летние подростки и другие соучастники подозреваются в хулиганских действиях: в ночь на 10 сентября на улице Хабаровской во Владивостоке они сначала повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. Потом напали на водителя грузовой машины, ворвались в круглосуточный магазин, где напали на мужчину, а затем и на водителя такси и пассажира, который находился в салоне. В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что они также избили граждан Узбекистана. Двух подростков задержали.
"По ходатайству следователя СКР Приморья одному из подозреваемых в хулиганстве на улице Хабаровской несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
УзбекистанВладивостокРоссияПроисшествия
 
 
