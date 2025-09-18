https://ria.ru/20250918/arest-2042664146.html
Подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана, арестовали
Подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана, арестовали - РИА Новости, 18.09.2025
Подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана, арестовали
Суд арестовал подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана во Владивостоке. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:57:00+03:00
2025-09-18T11:57:00+03:00
2025-09-18T11:57:00+03:00
узбекистан
владивосток
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Суд арестовал подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана во Владивостоке. Во вторник СУСК РФ по региону сообщило, что пьяные 15-летние подростки и другие соучастники подозреваются в хулиганских действиях: в ночь на 10 сентября на улице Хабаровской во Владивостоке они сначала повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. Потом напали на водителя грузовой машины, ворвались в круглосуточный магазин, где напали на мужчину, а затем и на водителя такси и пассажира, который находился в салоне. В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что они также избили граждан Узбекистана. Двух подростков задержали. "По ходатайству следователя СКР Приморья одному из подозреваемых в хулиганстве на улице Хабаровской несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
https://ria.ru/20250917/podmoskove-2042425715.html
узбекистан
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, владивосток, россия, происшествия
Узбекистан, Владивосток, Россия, Происшествия
Подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана, арестовали
Суд арестовал подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана