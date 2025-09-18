Рейтинг@Mail.ru
В США погибла звезда сериалов "Зачарованные" и "Анатомия страсти"
19:04 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/akter-2042822149.html
В США погибла звезда сериалов "Зачарованные" и "Анатомия страсти"
Известный актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП в возрасте 46 лет, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:04:00+03:00
2025-09-18T19:04:00+03:00
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Известный актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП в возрасте 46 лет, пишет The Hollywood Reporter."Янг поздно вечером в воскресенье, 14 сентября, ехал один в машине по автостраде Вентура в Калифорнии. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Актер умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован", — сообщил изданию представитель актера Пол Кристенсен.Он отметил, что Янг обладал беспрецедентной страстью как к искусству, так и к людям, стоявшим за ним. Он также упомянул, что миссией актера было поддерживать творческих людей: он основал некоммерческую организацию, которая помогала сохранять художественные и музыкальные программы в школах.Брэд Эверетт Янг сыграл во множестве популярных сериалов: "Анатомия страсти", "Главный госпиталь", "Зачарованные", "Ангелы Чарли" и других. Кроме того, он занимался фотографией: Янг снимал таких звезд, как Сара Мишель Геллар, Дэвид Харбор и другие. Его работы публиковали различные издания, в том числе Vanity Fair, Vogue, Elle.
The Hollywood Reporter: известный актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП

© Paramount Pictures (1998-2006)Кадр из сериала "Зачарованные"
Кадр из сериала Зачарованные - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Paramount Pictures (1998-2006)
Кадр из сериала "Зачарованные". Архивное фото
