В США погибла звезда сериалов "Зачарованные" и "Анатомия страсти"

В США погибла звезда сериалов "Зачарованные" и "Анатомия страсти" - РИА Новости, 18.09.2025

В США погибла звезда сериалов "Зачарованные" и "Анатомия страсти"

18.09.2025
Известный актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП в возрасте 46 лет, пишет The Hollywood Reporter.

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Известный актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП в возрасте 46 лет, пишет The Hollywood Reporter."Янг поздно вечером в воскресенье, 14 сентября, ехал один в машине по автостраде Вентура в Калифорнии. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Актер умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован", — сообщил изданию представитель актера Пол Кристенсен.Он отметил, что Янг обладал беспрецедентной страстью как к искусству, так и к людям, стоявшим за ним. Он также упомянул, что миссией актера было поддерживать творческих людей: он основал некоммерческую организацию, которая помогала сохранять художественные и музыкальные программы в школах.Брэд Эверетт Янг сыграл во множестве популярных сериалов: "Анатомия страсти", "Главный госпиталь", "Зачарованные", "Ангелы Чарли" и других. Кроме того, он занимался фотографией: Янг снимал таких звезд, как Сара Мишель Геллар, Дэвид Харбор и другие. Его работы публиковали различные издания, в том числе Vanity Fair, Vogue, Elle.

